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01 Квітень 2019, Київ 13:42
Новини | Події

У порт Одеси зайшли два кораблі НАТО

Фрегат Королівських ВМС Канади «Торонто» і фрегат ВМС Іспанії «Санта Марія»  прибули до Одеси

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У понеділок, 1 квітня, два кораблі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО зайшли до Одеського морського порту.

Фрегат Королівських ВМС Канади «Торонто» і фрегат ВМС Іспанії «Санта Марія» прибули до Одеси після патрулювання в Чорному морі разом із іншими кораблями у складі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО протягом декількох діб.

«Під час перебування в Одесі капітани кораблів проведуть зустрічі з військовими ЗС України та представниками місцевої влади, працюватимуть з військовослужбовцями ВМС України, а також прийматимуть відвідувачів на борту кораблів під час відкритих для відвідувань годин», – повідомили у посольстві Канади в Україні.

Кораблі прибули в Одесу 1 квітня
Кораблі прибули в Одесу 1 квітня

Після Одеси кораблі візьмуть участь у навчанні PASSEX спільно з українськими кораблями в акваторії Чорного моря «з метою підвищення взаємосумісності з кораблями Альянсу і держав-партнерів».

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