Американський есмінець увійшов у Чорне море для спільних з Україною навчань

Американський есмінець USS Donald Cook увійшов у чорне море для проведення спільних з Україною та іншими союзниками навчань. Про це повідомляє російська служба «Голосу Америки».

Український флот проводить навчання з відбиття атаки у відкритому морі з боку Росії.

Як повідомив командувач силами ВМС США в Європі адмірал Джеймс Фогго, Donald Cook зайде в порт Одеси.

«Весь цей епізод в Азовському морі був для мене дуже обтяжливим», – заявив адмірал Фогго в бесіді з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки на минулих вихідних.

В кінці листопада російські військові відкрили вогонь по українським військовим кораблям, які намагалися пройти через Керченську протоку. Українських моряків захопили.

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«Це постійно хвилює мене, – заявив Фогго журналістам. – Це українські моряки, офіцери і командувачі. Вони не злочинці, а їм висунули звинувачення за кримінальним кодексом. Вони повинні отримати захист відповідно до Женевської конвенції, ось чому США і інші країни НАТО втручаються в ситуацію і вимагають звільнити їх негайно, але Росія як і раніше утримує їх. Це абсолютно неправильно, і це не те поведінка, якої можна очікувати від великої держави, якою хоче бути Росія.

Попереднього разу USS Donald Cook відвідував Чорне море в січні 2019 року, він відвідав Батумі, Грузія, і провів там навчання з двома грузинськими кораблями берегової охорони.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені зі слідчих ізоляторів, заявляють у Києві.