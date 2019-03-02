«НАТО завжди поруч»: посол США в ЄС про візит до України

Посол США в Європейському союзі Ґордон Сондланд – в інтерв’ю Радіо Свобода після повернення до Брюсселя з візиту до України.

– Пане посол, дуже вам дякую, що ви погодилися виступити перед нами. Перше запитання – очевидно, про вашу поїздку до України. Ви щойно повернулися звідти. Який головний сигнал ви там дали?

Риторика, яку розкручують навколо наших відносин із ЄС, ніби ці відносини слабкі й розірвані, абсолютно неправдива. Коли йдеться про дійсно важливі речі, як про підтримку народу України, ми стоїмо пліч-о-пліч

– Так просто збіглося, але це було важливо, що я був там на п’яті роковини вторгнення Росії до України. І мої враження, хоча я пробув там зовсім мало часу, дуже позитивні. Головна причина візиту, як ви знаєте, була привезти туди наших колег і друзів із Європейського союзу. Жан-Крістоф Белліяр, заступник генерального секретаря (Європейської служби зовнішніх дій, дипломатичного відомства ЄС – ред.), і я прибули разом, щоб підтримати український народ, підтримати вільні і чесні вибори і відвідати наш ракетний есмінець США «Дональд Кук». І це був чудовий візит.

– Які ваші головні висновки за результатами візиту?

Одна з причин, чому ми регулярно відвідуємо Чорне море, – щоб нагадувати росіянам, що НАТО завжди там

– Наші головні висновки – це, по-перше, те, що риторика, яку часто розкручують навколо наших відносин із Європейським союзом, нібито ці відносини слабкі й розірвані, абсолютно неправдива. Коли йдеться про дійсно важливі речі, такі, як підтримка народу України, ми стоїмо пліч-о-пліч, і делегація високого рівня, яка прибула зі мною, є лише ще одним підтвердженням цього. Що ж стосується мого враження від самого візиту, то я побачив там велику стурбованість українців, що росіяни далі ведуть лиху і шкідливу діяльність. І це одна з причин, чому ми (військові кораблі США – ред.) регулярно відвідуємо Чорне море на ротаційних засадах, – щоб нагадувати росіянам, що НАТО завжди там.

– Яка головна причина приходу американського корабля до Чорного моря і до Одеси?

Ми прибули на запрошення українського уряду зайти в їхній порт. А щодо заходу в Чорне море – це елемент наших операцій за свободу мореплавства. Ми входимо в міжнародні води, коли і де ми забажаємо, без перешкод із боку будь-кого іншого

– По-перше, ми прибули на запрошення українського уряду зайти в їхній порт. А щодо нашого заходу в Чорне море – це елемент наших постійних операцій у всьому світі за свободу мореплавства. Ми входимо в міжнародні води, коли і де ми забажаємо, без перешкод із боку будь-кого іншого.

– Ви не боялися, що це може якось роздратувати Росію і ще погіршити становище?

– Ну, не знаю, як можна погіршити становище. Із Росією вже й так досить погані справи, якщо спитати будь-якого українця на вулиці. Вони не дуже раді тому, як до них ставиться Росія. А щодо проблем, то союз НАТО цілком здатен впоратися з будь-якою проблемою, яка може виникнути.

– Ви кажете про будь-якого українця на вулиці. А ви мали можливість поспілкуватися з пересічними українцями?

– Знову ж, це був доволі суворо організований візит просто через вимоги безпеки корабля. Але я таки мав можливість, крім розмов із нинішнім українським керівництвом, також поговорити з кількома офіцерами. А на прийнятті були присутні ще кілька українських підприємців. І нас прийняли дуже тепло і привітно.

– Ви ж зустрічалися з президентом Порошенком?

– Так.

– Ви не боялися, що це можуть використати для передвиборчої кампанії?

Ми прибули не підтримувати президента Порошенка як кандидата – ми прибули підтримати народ України

– Що кандидати збираються робити зі своїм публічними заходами – це справа самих кандидатів, люди самі мають вирішувати. Всіх інших провідних кандидатів теж запросили на прийняття, і чому вони не прийшли, я не знаю. Але їх запросили, і їх привітали б так само радо. Ми прибули не підтримувати президента Порошенка як кандидата – ми прибули підтримати народ України.

– Того дня, коли ви були в Україні, спалахнув великий корупційний скандал в оборонній галузі. Ви обговорювали його з українськими колегами?

Ми вважаємо, що ці дії здійснюються, хоча, можливо, не з тією швидкістю, якої ми б хотіли. Але українці роблять виразний поступ… Я думаю, що українці мають правильні наміри. Тепер треба робити конкретні кроки

– Ми говорили з українцями на загальні теми, і я не збираюся коментувати окремих викриттів. Але коли ми говорили з українцями, ми загалом казали їм: ви хочете бути країною, що орієнтується на Захід, отримує інвестиції з Заходу, а для цього ви маєте здійснити певні дії. І ми вважаємо, що ці дії здійснюються, хоча, можливо, не з тією швидкістю, якої ми б хотіли. Але українці роблять виразний поступ – чи то стосується «анбандлінгу», розділу їхнього енерговиробника, «Нафтогазу», чи то здійснення певних кроків до верховенства права. Всі дії вони мають робити для того, щоб зробити себе привабливим місцем для інвестицій і зростання – ось що ми хотіли б побачити. Тож я думаю, що українці мають правильні наміри. Тепер треба робити конкретні кроки.

– Чи ви обговорювали також питання українців, утримуваних у російських в’язницях, включно з Сенцовим, українськими моряками, і те, що ще можна зробити, щоб звільнити їх?

– Утримання українських моряків – це очевидне порушення міжнародного права, і ми цілком відверто про це говоримо. Моряків мають повернути негайно. Не існує абсолютно ніякого виправдання тому, щоб їх дали тримали за ґратами. Як ви знаєте, ми маємо режим санкцій (щодо Росії – ред.). І можуть настати й додаткові санкції. Ми дуже близько співпрацюємо з ЄС, щоб розробити подальші санкції. Така поведінка росіян, як у цьому випадку, обійдеться дуже-дуже-дуже дорого.

– Ми бачимо, що між Вашингтоном і деякими європейськими країнами є певні розбіжності в питанні санкцій проти Росії, не кажучи вже про «Північний потік-2». Чи США готові твердо боротися проти «Північного потоку-2»?

Утримання українських моряків – очевидне порушення міжнародного права. Моряків мають повернути негайно. Не існує абсолютно ніякого виправдання, щоб їх дали тримали за ґратами

– Ми вважаємо, що нещодавнє ухвалення «газової директиви», яка дає ЄС значний адміністративний і регуляційний контроль над трубопроводом, якщо його збудують, – а я не певен, що його таки збудують, бо і ЄС, і США, звичайно, мають іще багато додаткових інструментів, щоб зупинити це будівництво, – залишу зараз це питання, але ми вважаємо, що якщо його збудують, то буде й диверсифікація енергоносія, що йтиме цим трубопроводом, тобто це не буде на сто відсотків російське шоу.

– Ваш візит до України був візитом доволі високого рівня, візитом делегації доволі високого рівня. Чи свідчить це про те, що США хочуть активніше діяти для вирішення ситуації в Україні, мирного процесу в Україні?

США і ЄС день і ніч працюють разом, щоб засвідчити нашу підтримку і солідарність

– Думаю, весь світ хоче діяти для вирішення мирного процесу в Україні, і перший крок до цього – мати двох таких чудових друзів і союзників, як Сполучені Штати і Європейський союз, які день і ніч працюють разом, щоб засвідчити нашу підтримку і солідарність.

– Пане посол, дуже вам дякую.