Полоненим морякам України незаконно проводять психіатричні обстеження у Москві

У Росії вже чотирьом українським військовим морякам примусово провели психіатричну експертизу, розповів адвокат захоплених моряків Микола Полозов. За його словами, моряків Дениса Гриценка, Михайла Власюка, Андрія Драча і В’ячеслава Зінченка 26 березня вивозили в інститут Сербського у Москві для проведення психіатричної експертизи, сама процедура відбувалася за відсутності адвокатів.

Захист українських моряків категорично заперечував проти проведення цієї експертизи, наполягаючи, що моряки, захоплені російськими силовиками в Керченській протоці, є військовополоненими і з ними повинні поводитися відповідно до підписаної Росією ІІІ Женевської конвенції від 12.08.1949 «Про поводження з військовополоненими».

Однак російська влада називає українських моряків звичайними злочинцями: їх звинувачують у незаконному перетині державного кордону, утримують у звичайній в’язниці і поводяться з ними так, як поводяться з пересічними заарештованими в російських СІЗО.

За словами Полозова, російські слідчі мають намір провести й експертизу озброєння, яке нібито було встановлене на захоплених катерах прикордонної охорони України «Нікополь» і «Бердянськ».

«Слідство також ознайомило Дениса [Гриценка] та його адвокатів із двома постановами про призначення експертизи бойових модулів на МБАК «Нікополь» і «Бердянськ». Захист заперечував проти призначення даної експертизи, оскільки слідчий, який виніс постанову, не індивідуалізував озброєння, яке передають експертам, не вказав кількість і серійні номери предметів», – зазначив Полозов.

Крім того, у вівторок, 2 квітня суд у Москві відклав, призначені на цей день, судові засідання щодо розгляду скарг захисту захоплених біля берегів Криму українських військових моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороки. Скарги були подані через відмову слідства долучити до справи резолюцію ПАРЄ, повідомив російський адвокат Микола Полозов у Facebook.

«Судові засідання по розгляду скарг, поданих у порядку статті 125 КПК Росії в інтересах військовополонених Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки відклали. З’ясувалося, що нікого з трьох військовополонених не сповістили в установленому законом порядку про призначення судових засідань. Також не сповістили і слідчий орган», – написав Полозов.

Судове засідання з розгляду скарги захисту Андрія Ейдера призначили на 18 квітня, Андрія Артеменка – на 19 квітня, Василя Сороки – на 22 квітня.

Увечері 25 листопада 2018 року українські військові заявили, що групу їхніх кораблів спочатку протаранили, а потім обстріляли сили російських військових в Керченській протоці після того, як вони покинули 12-мильну зону – поза територією, яку Росія після окупаціє Криму називає своєю.

(Відео моменту, коли корабель Росії цілеспрямовано таранить український корабель у Керченській протоці)

У ФСБ пізніше підтвердили, що Росія обстріляла українські броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь». Ці два катери і рейдовий буксир «Яни Капу» разом із 24 моряками, які перебували на борту, захопив російський спецпідрозділ.

Полонених моряків згодом перевезли з окупованого Криму до Москви у слідчий ізолятор ФСБ «Лефортово». Усі вони на цей момент заарештовані до 24 квітня.

Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.