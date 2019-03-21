США заплющували очі на кризу в Азовському морі (так на Заході називають дії Росії, пов’язані з Азовським морем, серед того й напад на українські кораблі в Чорному морі в листопаді минулого року – ред.), тому відповіли на інцидент надто пізно, вважає колишня помічниця державного секретаря США в адміністрації президента Барака Обами Вікторія Нуланд.

«Де ми були у березні-квітні-травні-червні 2018 року?Де була адміністрація США і Європа, коли почалась агресія проти українських кораблів,коли Росія здійснила перші спроби отримати контроль на тією територією? Напевне, ми цього не хотіли бачити, тож дочекались, поки виникла криза. І навіть після кризи – де ми були в намаганні збільшити нашу присутність біля Чорного моря? Ми тільки зараз туди прибуваємо. Де ми були, коли з’явилась потреба посилити український флот? Де ми були, коли треба було швидко відреагувати негайними санкціями?» – заявила дипломат, виступаючи в Інституті миру.

Нуланд підтримала санкції США, ЄС і Канади, запроваджені минулого тижня у відповідь на дії Росії щодо Азовського моря, а саме через напад на українські кораблі. Вона також підтримала ідею колишнього голови МЗС Швеції Карла Більдта про розширення мандату місії ОБСЄ на територію Азовського моря.

«Ми могли б швидко організувати багатосторонній формат, щоб обговорити шляхи і свободу пересування як для сторожових кораблів, так і для комерційних суден. Не знаю, чи українська сторона просила про це, – сказала Нуланд. – Ми не мали достатньо американської присутності у Чорному морі, ми могли б посилити навчання «Сі-Бриз» у НАТО, що відбуваються влітку. Ми повинні це питання тримати у фокусі уваги. Я б також закликала українців запросити західних журналістів, щоб вони краще розуміли політичний, економічний і безпековий результат того, що відбувається».

У Держдепартаменті не згодні з критикою Нуланд

У Державному департаменті США не погоджуються з критикою Нуланд. Реакція США була миттєвою, а Росія повинна дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, кажуть американські дипломати.

«Гадаю, ми чітко висловили свою позицію відразу після нападу… Держсекретар Помпео негайно наступного дня після інциденту розмовляв з українським президентом Порошенком, і публічно ми засудили напад і закликали до негайного звільнення як українських кораблів, так і затриманих українських моряків та інший персонал, – сказав «Голосу Америки» Джордж Кент, заступник помічника державного секретаря США.

Джордж Кент наголосив, що українські моряки під час затримання були в уніформі, на кораблі під час вільного пересування морем, відтак вони повинні мати права, передбачені Женевською конвенцією. Чиновник згадав про санкції у відповідь на ситуацію навколо Азовського моря і додав, що Держдепартамент продовжує розробляти варіанти, як збільшити ціну агресії для Росії.

«США і наші європейські партнери та союзники продовжують шукати способи, як відповісти на нинішню російську агресію», – додав Джордж Кент.

Але інші колишні дипломати США не згодні з Держдепартаментом

На тому, що американська відповідь на нові російські атаки надто слабка і повільна, наголошує і колишній посол США в Україні Джон Гербст.

«Західні санкції слабкі і пізно запроваджені, – вважає Джон Гербст. – Вони стосувались чиновників низького рівня і деяких російських фірм. А треба було накласти санкції на чиновників вищого рівня або членів їхніх родин, і також ці санкції мали б стосуватись серйозних компаній, як-то «Газпромбанку», що мало б справжній ефект на російську економіку. Це б дало Путіну зрозуміти: не збільшуй ескалацію, інакше ти будеш розгромлений».

Між тим, на думку експерта, загалом усі західні санкції серйозно тиснуть на російську економіку, і Кремль рано чи пізно відступить. От лише із сильнішими санкціями Росія відступила б значно швидше, додає він.