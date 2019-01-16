«Допоможіть звільнити хлопців». Матері полонених моряків звернулися до міжнародних організацій

Матері захоплених Федеральною службою безпеки Росії у Чорному морі українських військових звернулися до міжнародних організацій із проханням допомогти у звільненні військовополонених. Їхнє звернення оприлюднила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Усі рідні, блізькі звертаються до вас, до міжнародних організацій, до тих, хто може бодай якось допомогти у звільненні наших хлопців. Низький вам уклін від усіх матерів. Будь ласка, допоможіть звільнити наших хлопців», – сказала мати капітана катера «Бердянськ» Дениса Гриценка Лариса Гриценко на зустрічі з представниками посольств іноземних держав.

За повідомленнями, Денісова провела брифінг із представниками країн Заходу та координатором групи адвокатів українських полонених Миколою Полозовим. Участь у брифінгу також узяли матері полонених моряків.

Серед країн-учасниць були представники Румунії, Норвегії, Нідерландів, Кіпру, Португалії, Болгарії, Люксембургу, Хорватії, Канади, Великої Британії, Сполучених Штатів, Фінляндії, Мальти, Греції, Швейцарії, Данії, Литви, Швеції, Естонії, Представництва Євросоюзу в Росії, Латвії й Чехії.

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15 та 16 січня суд у Москві продовжив арешт 24 українських моряків.

Судові засідання проходили в закритому режимі на прохання Федеральної служби безпеки Росії. Українських моряків, які відмовилися відповідати на питання суду, заявляючи, що є військовополоненими, звинувачують у порушенні державного кордону Росії. Адвокати заявили низку клопотань, більшу частину, в тому числі про визнання обвинувачених військовополоненими, суд відхилив.

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25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили артилерійські катери «Бердянськ» та «Нікополь» і буксир «Яни Капу». Кораблі ВМС України прямували з Одеси до Маріуполя. На борту перебували 24 українські військовослужбовці, мінімум троє отримали поранення. Всі вони тепер під вартою в Росії.

Москва звинувачує українських моряків у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.