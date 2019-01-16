Одним із головних питань залишається стан поранених українських моряків – Денісова

Одним із головних питань залишається стан поранених українських моряків, яких утримує Росія, заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Ми вимагаємо підтверджену медичними довідками офіційну інформацію про стан здоров’я наших моряків», – написала Денісова після заходу, присвяченому результатам судів у столиці Росії Москві, на яких морякам продовжили термін тримання під вартою.

Вона зазначила, що попросила дипломатів посилити тиск на російську владу через порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.

«Також наполягла на не лише збереженні, а й подальшому посиленні відповідних санкцій», – пише Денісова.

15 та 16 січня суд у Москві продовжив арешт 24 українських моряків.

Судові засідання проходили в закритому режимі на прохання Федеральної служби безпеки Росії. Українських моряків, які відмовилися відповідати на питання суду, заявляючи, що є військовополоненими, звинувачують у порушенні державного кордону Росії. Адвокати заявили низку клопотань, більшу частину, в тому числі про визнання обвинувачених військовополоненими, суд відхилив.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада.



