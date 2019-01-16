МЗС України висловило протест через арешт українських моряків у Москві

Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення Лефортовського районного суду Москви продовжити утримувати під вартою 24 українських військових, яких захопили у полон 25 листопада минулого року.

«Суд над українськими військовослужбовцями суперечить міжнародному гуманітарному праву. Закритий режим сьогоднішнього засідання свідчить про те, що Кремль повністю усвідомлює незаконність цього судового фарсу. Відповідно до Третьої женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, 24 українські військовослужбовці є військовополоненими. Ми вимагаємо від Росії поводитися з ними у повній відповідності до їхнього статусу та поважати їх права згідно з міжнародним гуманітарним правом», – ідеться у повідомленні.

МЗС вимагає від російської сторони надати медичні висновки стосовно здоров’я українських військових та їх лікування.

«Україна вдячна нашим іноземним партнерам, чиї представники прийшли до зали суду, щоб підтримати українських військовослужбовців. Ми цінуємо такий прояв солідарності з Україною та взятими у полон українськими військовослужбовцями», – зазначили в міністерстві.

МЗС закликало міжнародну спільноту засудити дії Росії та «консолідувати тиск на Москву, аби забезпечити швидке і безумовне звільнення всіх 24 військовополонених».

15 та 16 січня суд у Москві продовжив арешт 24 українських моряків.

Судові засідання проходили в закритому режимі на прохання Федеральної служби безпеки Росії. Українських моряків, які відмовилися відповідати на питання суду, заявляючи, що є військовополоненими, звинувачують у порушенні державного кордону Росії. Адвокати заявили низку клопотань, більшу частину, в тому числі про визнання обвинувачених військовополоненими, суд відхилив.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими.