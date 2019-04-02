США припиняють постачання Туреччині обладнання для винищувачів F-35

Оборонне відомство США повідомило про припинення Вашингтоном постачання Туреччині обладнання для винищувачів F-35, інформують американські засоби інформації. Це перша практична відповідь на рішення Анкари розпочати в жовтні розгортання російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Туреччина уклала контракт з Росією на постачання С-400 в 2017 році. Наприкінці 2018 року Анкара також придбала у США комплекс ракет Patriot на суму в три з половиною мільярда доларів.

Представники США і НАТО неодноразово попереджали Туреччину, що російська ракетна система не може бути інтегрована в повітряну і протиракетну оборону НАТО. Вашингтон намагався переконати Анкару відмовитися від угоди на користь американської протиракетної системи Patriot, вказуючи на те, що закупівлі зброї у Росії можуть призвести до санкцій проти Туреччини. Однак турецька влада наполягала, що американські зенітно-ракетні комплекси не є заміною російським С-400. Згідно з джерелами в Пентагоні, американські військові побоюються, що в результаті використання протиповітряних комплексів С-400 Туреччиною Росія зможе отримати інформацію, як розпізнавати в повітрі американські винищувачі-невидимки.

Припинення постачання запасних частин та експлуатаційної документації є першим кроком до можливого скасування продажу літаків, яких Туреччина ще не отримала. Законопроект про відмову від експорту F-35 до Туреччини був внесений минулого тижня в американський Сенат. Згідно з цим документом, операція з продажу літаків відбудеться лише в разі відмови Анкари від закупівлі російських протиракетних систем. Агентство Reuters повідомило минулого тижня, що Вашингтон розглядає питання про те, чи зможе виключити Туреччину з циклу виробництва F-35. Туреччина виготовляє частини фюзеляжу, шасі і кабіни літака.

Рішення США з приводу F-35 може ускладнити візит міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Вашингтона для участі в саміті НАТО цього тижня. Перед початком саміту генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що відносини НАТО з Росією стануть центральною темою зустрічі.