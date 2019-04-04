Генсекретар НАТО: Гітлера і Сталіна неможливо було зупинити словами

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час свого виступу в Конгресі США з нагоди 70-річчя альянсу висловився на користь збільшення оборонного бюджету.

«Щоб залишатися сильним, НАТО має бути справедливим альянсом. В ідеальному світі нам не потрібно було б витрачати гроші на оборону. Але ми не живемо в ідеальному світі. Свобода має ворогів, і їх потрібно стримувати. І якщо стримування не вдається, з ними потрібно боротися. Гітлера не можна було зупинити мирним протестом. Сталін не міг бути стриманий словами. «Ісламська держава» не могла бути переможена діалогом», – наголосив генсекретар 3 квітня.

Однією з проблем НАТО в своєму виступі Столтенберґ назвав розрив Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності між Росією і США.

Генеральний секретар знову закликав Москву повернутися до дотримання угоди. Столтенберґ нагадав, що НАТО не буде розгортати ракети наземного базування в Європі у відповідь на вихід Росії з договору.

«Ми не хочемо нової Холодної війни», – наголосив очільник НАТО.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив виходом Сполучених Штатів з НАТО в разі, якщо інші члени союзу не збільшать розмір платежів на оборону.

Передбачається, що тепер союзники будуть витрачати на оборону два відсотки від ВВП своїх країн. На такий крок, зокрема, вже погодилися США, Велика Британія, Польща, країни Балтії, Греція і Румунія.