Путін підписав указ про призупинення участі Росії в ядерному договорі зі США

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення участі своєї країни в основоположному договорі, який символізував завершення гонки озброєнь та «холодної війни» між СРСР та США. Про це 4 березня повідомляє офіційний сайт глави російської держави.

У тексті йдеться, що указ ухвалений «виходячи з необхідності вжиття невідкладних заходів у зв'язку з порушенням Сполученими Штатами Америки своїх зобов’язань за Договором між СРСР і США про ліквідацію їх ракет середньої дальності і меншої дальності від 8 грудня 1987 року».

Згідно з указом, призупинення участі Росії в договорі «триватиме до усунення Сполученими Штатами Америки допущених ними порушень зобов’язань… або до припинення його дії».

Указ набрав чинності з дня його підписання.

20 лютого російський президент Володимир Путін, виступаючи з посланням до Федеральних зборів (верхньої палати парламенту Росії), заявив, що у відповідь на вихід Сполучених Штатів з договору про ракети середньої і меншої дальності Росія розгорне ракетні системи, які будуть націлені не тільки на озброєння, але і на центри ухвалення рішень на території США та їхніх союзників.

Сполучені Штати Америки 1 лютого остаточно оголосили про свій вихід із важливого договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують.

2 лютого про те, що Росія припиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії, повідомив президент Росії Володимир Путін.

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.