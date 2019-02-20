У НАТО назвали неприйнятними погрози Путіна націлити ракети на США

Заяви президента Росії з погрозами на адресу союзників НАТО є неприйнятними, заявляють у Північноатлантичному альянсі.

«Ми закликаємо Росію зосередитися на поверненні до дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД)», – заявив заступник речника НАТО Пірс Казале.

Він додав, що НАТО не хоче нової гонки озброєнь і не має наміру розгортати в Європі нову ядерну зброю.

20 лютого російський президент Володимир Путін, виступаючи з посланням до Федеральних зборів (верхньої палати парламенту Росії), заявив, що у відповідь на вихід Сполучених Штатів з договору про ракети середньої і меншої дальності Росія розгорне ракетні системи, які будуть націлені не тільки на озброєння, але і на центри ухвалення рішень на території США та їхніх союзників.

Сполучені Штати Америки 1 лютого остаточно оголосили про свій вихід із важливого договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують.

2 лютого про те, що Росія припиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії, повідомив президент Росії Володимир Путін.

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.