Президент Росії Володимир Путін запропонував США порахувати дальність і швидкість російських ракет.

«Нехай порахують дальність і швидкість наших перспективних систем зброї. Ми просимо тільки про це: нехай спочатку порахують, а вже тільки після цього ухвалюють рішення, які можуть створити додаткові серйозні загрози для нашої країни, і, зрозуміло, призведуть до відповідних дій з боку Росії», – сказав Путін під час послання до Федеральних зборів Росії.

Водночас він зазначив, що Росія готова до переговорів стосовно роззброєння, але «стукати в закриті двері» не буде.

За його словами, Росія не має наміру першою розміщувати ракети малої та середньої дальності в Європі.

Сполучені Штати Америки 1 лютого остаточно оголосили про свій вихід із важливого договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують.

2 лютого про те, що Росія припиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії, повідомив президент Росії Володимир Путін.

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.