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20 Лютий 2019, Київ 18:11
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Проти Росії силою. Чи готовий Захід?

Проти Росії силою. Чи готовий Захід?
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П’ять років уже Росія окупує частину території України, нагадав Заходу глава МЗС України Павло Клімкін. І наголосив: із Росією треба діяти з позиції сили. Тим часом президент Росії Володимир Путін, виступаючи у середу перед Федеральними зборами Росії, як і торік, хвалився суперзброєю. Проти Росії силою. Чи готовий Захід? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили народний депутат України Борислав Береза, дипломат Андрій Веселовський та журналістка російської редакції Радіо Свобода Олена Риковцева.

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