П’ять років уже Росія окупує частину території України, нагадав Заходу глава МЗС України Павло Клімкін. І наголосив: із Росією треба діяти з позиції сили. Тим часом президент Росії Володимир Путін, виступаючи у середу перед Федеральними зборами Росії, як і торік, хвалився суперзброєю. Проти Росії силою. Чи готовий Захід? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили народний депутат України Борислав Береза, дипломат Андрій Веселовський та журналістка російської редакції Радіо Свобода Олена Риковцева.