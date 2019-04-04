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04 Квітень 2019, Київ 16:25
Новини | Політика

Порошенко 5 квітня чекає на Зеленського в медпункті «Олімпійського» для здачі аналізів – штаб

Петро Порошенко (п) та Володимир Зеленський (л)

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Президент України Петро Порошенко 5 квітня чекатиме на кандидата в президенти Володимира Зеленського в медпункті стадіону «Олімпійський» у Києві для здачі аналізів, заявив спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

«У рамках підготовки до дебатів Петро Порошенко завтра о 9 ранку чекає на Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону «Олімпійський», який Зеленський сам обрав для проведення дебатів, для здачі всіх необхідних аналізів, зокрема щодо вживання алкоголю і наркотиків», – повідомив Медведєв.

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31 березня відбулися вибори президента України. Актор і бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який запланований на 21 квітня.

3 квітня Зеленський запропонував своєму опонентові в другому турі виборів Порошенку провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Він додав, що кандидати обов’язково повинні пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає «ні алкоголіків, ні наркоманів». «Країні потрібен здоровий президент», – сказав Зеленський.

Водночас чинне законодавство не зобов’язує кандидатів у президенти надавати медичні довідки.

Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.

Чи можуть дебати Зеленського і Порошенка змінити хід виборів? (відео)
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Чи можуть дебати Зеленського і Порошенка змінити хід виборів? (відео)

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