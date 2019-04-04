На «Олімпійському» анонсують брифінг щодо дебатів Порошенка та Зеленського

Офіційний представник Національного спортивного комплексу «Олімпійський» проведе брифінг, темою якого буде можливість організації передвиборчих дебатів кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Про це прес-служба НСК «Олімпійський» повідомила 4 квітня у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Ми розуміємо ваш інтерес до теми можливого проведення дебатів кандидатів у президенти України на НСК «Олімпійський» та повідомляємо: медіа-брифінг для представників засобів масової інформації відбудеться на території НСК «Олімпійський» у найближчі кілька днів. На питання журналістів відповість офіційний представник головної арени України. Про точну дату та час проведення брифінгу буде повідомлено додатково», – ідеться у відповіді.

Радіо Свобода запитувало, чи готовий НСК «Олімпійський» провести теледебати перед другим туром виборів президента; чи були відповідні запити до НСК з приводу проведення такого заходу та чи є у НСК «Олімпійський» технічні можливості провести теледебати.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський 3 квітня закликав свого опонента Петра Порошенка взяти участь у дебатах на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

Порошенко 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.

При цьому в НСК «Олімпійський» заявили, що не отримували заявок на проведення дебатів між кандидатами в президенти.

31 березня відбувся перший тур виборів президента України. Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів виборців: актор і бізнесмен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який відбудеться 21 квітня.

Після оголошення результатів екзит-полів чинний президент Петро Порошенко заявив, що дебати кандидатів обов’язково мають відбутися. Зеленський зазначив, що готовий до дебатів. Втім, у його команді згодом припустили, що їхній кандидат не братиме участі в дебатах через їхню беззмістовність.

1 квітня Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила переможців першого туру виборів президента для участі в теледебатах.

Закон України «Про вибори президента України» в статті 62 визначає процедуру й терміни проведення передвиборчих теледебатів. Зокрема, такі дебати проводять в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше ніж 60 хвилин і транслюються в ефірі національних Суспільних теле- та радіоканалу. Передвиборчі теледебати також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення.

Кандидати на посаду президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів в участі у дебатах, виділений час надається іншому – хто прийшов.