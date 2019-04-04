«Стадіон так стадіон»: МВС готове гарантувати безпеку на дебатах

Міністерство внутрішніх справ заявляє, що правоохоронці готові гарантувати безпеку під час проведення дебатів між кандидатами у президенти України, якщо вони пройдуть на НСК «Олімпійський» у Києві.

«Стадіон так стадіон. Не вперше. Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА️ у травні минулого року провели без проблем. Відтак підрозділи МВС України: а саме Національна поліція України із ДСНС України і Національна гвардія України готові забезпечити охорону публічного порядку і безпеки на НСК «Олімпійський» під час президентських дебатів... Тільки у нас є одна, але жорстка вимога – вболівальникам з обох команд поводитися чемно і правопорядок не порушувати», – написав речник МВС Артем Шевченко 4 квітня у Facebook.

Напередодні кандидат у президенти України Володимир Зеленський закликав свого опонента Петра Порошенка взяти участь у дебатах на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

Порошенко 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.

При цьому в НСК «Олімпійський» заявили, що не отримували заявок на проведення дебатів між кандидатами в президенти.

31 березня відбувся перший тур виборів президента України. Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів виборців: актор і бізнесмен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який відбудеться 21 квітня.

Після оголошення результатів екзит-полів чинний президент Петро Порошенко заявив, що дебати кандидатів обов’язково мають відбутися. Зеленський зазначив, що готовий до дебатів. Втім, у його команді згодом припустили, що їхній кандидат не братиме участі в дебатах через їхню беззмістовність.

1 квітня Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила переможців першого туру виборів президента для участі в теледебатах.

Закон України «Про вибори президента України» в статті 62 визначає процедуру й терміни проведення передвиборчих теледебатів. Зокрема, такі дебати проводять в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше ніж 60 хвилин і транслюються в ефірі національних Суспільних теле- та радіоканалу. Передвиборчі теледебати також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення.

Кандидати на посаду президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів в участі у дебатах, виділений час надається іншому – хто прийшов.