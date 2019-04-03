У НСК «Олімпійський» заявили, що не отримували заявок на проведення дебатів між кандидатами в президенти

До державного підприємства НСК «Олімпійський» не надходило жодних офіційних заявок, чи проектів угод на проведення дебатів між кандидатами в президенти України. Про це заявили на підприємстві.

«Пропозиція одного з кандидатів в президенти провести такі дебати на стадіоні НСК «Олімпійський» в Києві – є його власною ініціативою. Вона не обговорювалася з керівництвом держпідприємства та не узгоджувалася з графіком проведення заходів на стадіоні. В разі надходження відповідних пропозицій адміністрація НСК «Олімпійський» буде розглядати їх в робочому порядку», – мовиться у повідомленні, опублікованому на Facebook-сторінці НСК.

Там також зазначили, що «Олімпійський» – аполітичне державне підприємство і не бере участі у виборчій кампанії будь-кого з кандидатів у президенти України.

Раніше кандидат у президенти України Володимир Зеленський закликав свого опонента Петра Порошенка взяти участь у дебатах на стадіоні «Олімпійський» у Києві. У відповідь народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», представник кандидата у президенти Порошенка Марія Іонова зазначила, що він не буде дебатувати з Зеленським на стадіоні.

31 березня відбувся перший тур виборів президента України. Центральна виборча комісія наразі завершує підрахунок голосів виборців, але вже очевидно, що актор і бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який відбудеться 21 квітня.

Після оголошення результатів екзит-полів чинний президент Петро Порошенко заявив, що дебати кандидатів обов’язково мають відбутися. Зеленський зазначив, що готовий до дебатів. Втім, у його команді згодом припустили, що їхній кандидат не братиме участі в дебатах через їхню беззмістовність.

1 квітня Національна суспільна телерадіокомпанія України запросилапереможців першого туру виборів президента для участі в теледебатах.