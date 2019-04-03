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03 Квітень 2019, Київ 17:24
Новини | Політика

ЦВК закінчує підрахунок голосів в останньому окрузі

Наразі в Україні опрацювали 18 893 769 голосів

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Центральна виборча комісія України закінчує підрахунок голосів в останньому окрузі.

У територіальному виборчому окрузі №94 в Київській області (Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони) порахували 99,26% бюлетенів.

Наразі в Україні опрацювали 18 893 769 голосів. Володимир Зеленський отримує 5 713 600 голосів (30,24%), Петро Порошенко – 3 014 340 (15,95%), а Юлія Тимошенко – 2 532 138 (13,4%).

Перший тур виборів президента України відбувся 31 березня. Явка склала 62,8%. Другий тур запланований на 21 квітня.

Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко
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