Вибори-2019: чиї голоси «успадкують» Зеленський і Порошенко

Мала прогнозованість українських виборів стає притчею во язицех. Так, результати першого туру президентських перегонів-2019 є відносною несподіванкою і для західних спостерігачів, і для самих кандидатів, і навіть для соціологів, які донедавна говорили про кілька сценаріїв виходу фаворитів у другий тур. Водночас результати голосування показали глибинні процеси в українському суспільстві,реальні розміри протестного електоратута ставлення для чинної влади, стверджують експерти, опитані Радіо Свобода. За їхніми словами, можна лише приблизно уявити, за кого проголосують прихильники тих кандидатів, які «пролетіли» повз другий тур виборів-2019

Комік Володимир Зеленський – 30,24% голосів, чинний президент Петро Порошенко – 15,95%, такі попередні результати голосування 31 квітня наводить Центральна виборча комісія після обробки 99,98% протоколів з виборчих дільниць. Цим двом кандидатам, які проходять до другого туру, наступають на п’яти Юлія Тимошенко (13,39%) та Юрій Бойко (11,67%).

Несподіваний успіх Зеленського і значне відставання від нього чинного глави держави є наслідком недостатньо ефективних реформ та відсутності ефективної боротьби з корупцією, такі заяви зробила ціла низка українських експертів, політиків та громадських активістів.

Всіх вітаю з тим, що українець показав f...ck діючим політичним елітам та альтернативі у вигляді попередніх еліт

«Всіх вітаю з тим, що пересічний українець показав f...ck діючим політичним елітам та їхній альтернативі у вигляді попередніх еліт. Які ще треба докази, що Україна потребує розумних, чесних і, головне, відповідальних лідерів?», – написав у соцмережах після оприлюднення екзит-полів та перших результатів підрахунку голосів засновник організації StateWatch, експерт з антикорупції Олександр Лємєнов. При цьому в коментарях він уточнює, що дивиться на ситуацію не стільки як виборець (прихильник одного з фаворитів перегонів), а як відсторонений спостерігач «from the helicopter view».

На виборах-2019 «Порошенко бореться з Порошенком»

Особа Володимира Зеленського не суть важлива, оскільки на його місці у списку кандидатів могло опинитися інше нове обличчя, за яке голосують незадоволені роботоючинного главинаголошує політолог Кирило Сазонов.

Сазонов – один з тих, хто передбачив вихід Порошенко та Зеленського до другого туру. Він пояснив свої висновки, зроблені ще до дня виборів, Радіо Свобода.

Технології Тимошенко зарано стартували. Вони обробили весь електорат і у жовтні рейтинг «вперся в максимум» і поступово пішов донизу

«Ще на минулому тижні було видно, що Порошенко та Зеленський виходять до другого туру. Про це свідчили резерви (електорату), це показували технології цих виборів. Так, технології Тимошенко зарано стартували. Вони обробили весь електорат і у жовтні рейтинг «вперся в максимум» і поступово пішов донизу. Не відбулося нічого несподіваного. Це вибори, на яких Порошенко бореться з Порошенком. Бо сам по собі Зеленський не має ні програми, ні команди, ні якихось заслуг у політиці. Просто люди, яким подобається те, що робить Порошенко, голосують за Порошенка, ті, кому не подобається – голосують за його опонента. Наприклад – за Зеленського. Отака дуже проста картинка: Порошенко сам грає проти себе».

Раніше Сазонов пояснював, що саме рішення екс-прем’єра Арсенія Яценюка не брати участі у виборах президента цього разу дало змогу «не розпорошувати проукраїнські сили» та утворило розрив між голосами, відданими за Порошенка і Тимошенко.

Українці сильно невдоволені, й Петру Порошенку пора це зрозуміти, так висловився про попередні результати першого туру викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та бізнесмен Валерій Пекар.

«Порошенку треба зрозуміти нарешті, що народ дуже сильно невдоволений, навіть ті, хто за нього голосував. Армія, мова, віра – це добре, але цей ядерний консервативний електорат обмежений. Країна перехідна, соціум перехідний – не можна виграти на одній групі. Як щодо розчарованих лібералів? Як щодо розчарованих майданівців? Цінності цих великих груп на нинішніх виборах пролетіли повз увагу політиків. Є 21 день, щоб щось довести. Варто посадити трьох друзів, чи принаймні відсторонити. Варто подати невідкладні законопроекти. Варто почути ключові вимоги. Якщо ні, то вже нікому доводити нічого не буде можливості… Зеленському – треба утримати свій строкатий електорат, що складається із різних несумісних груп. Можна продовжувати мовчати, уникати зустрічей та інтерв'ю, щоб кожен продовжував плекати свій власний образ кандидата... На жаль, виборець Зеленського дозволяє йому мовчати», – констатує експерт.

За кілька днів до виборів соціологи бачили високу ймовірність такого сценарію, однак перед цим лідери електоральних вподобань кілька разів змінювалися, пояснила Радіо Свобода голова фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

В Зеленського була дуже потужна і грамотна кампанія, яка змогла підібрати всіх тих, кого нинішня влада «зовсім дістала»

«Якщо взяти перспективи (перебігу президентських виборів-2019) хоча б річної давнини – то це дійсно несподівані результати. Тоді соціологи прогнозували, що будуть (у другому турі) Тимошенко і Порошенко. Потім (це ще у 2018 році) очікували, що Юлія Тимошенко точно буде у другому турі, а ті, хто вийдуть з нею – або Юрій Бойко, або Петро Порошенко. Бойко – або інший, хто збере разом так званий «проросійський» електорат, а його – близько 25 %. І коли Вадим Рабінович зняв свою кандидатуру на користь Бойка, я тоді сказала: «Все, другий фіналіст визначився». Зеленський, як реальний кандидат другого туру – виник лише на початку цього року. Бо ще у грудні 2018 року у нього було близько 8 % – на рівні з кількома іншими кандидатами. В Зеленського була дуже потужна і грамотна кампанія, яка змогла підібрати всіх тих, кого нинішня влада як кажуть «зовсім дістала», всіх, хто хоче нового. Їм таку людину дали й показали, намагаючись не показувати зайвого», – так пояснила Ірина Бекешкіна стрімкі зміни електоральних уподобань.

Хто «успадкує» виборців Тимошенко, Бойка, Гриценка, Ляшка Вілкула і Смешка?

На це запитання Радіо Свобода українські експерти відповідаютьпо-різному. При цьому більшість із них зауважили, що Володимиру Зеленському буде легше отримати голоси прихильників інших кандидатів-аутсайдерів, ніж Порошенкові.

Голова фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна:

«Голосування першого і другого туру кардинально відрізняються. У першому турі голосують за того, хто симпатичний, кого підтримують. Якщо взяти моделювання соціологами другого туру, то воно, на диво, збігається з результатами першого.Решта, хто не підтримував Порошенка або Зеленського в першому турі – це ті, кому «важко сказати», або «не визначилися». Як вони визначатимуться у другому турі? Голосуватимуть за Порошенка ті, кому він абсолютно не симпатичний, аби президентом не став Зеленський, і навпаки».

Політолог Кирило Сазонов:

«Симпатії лідера (для виборців) не є визначальними. Візьмемо Тимошенко:– її ядрений електорат в жодному разі не голосуватиме за Порошенка, або зовсім не піде на вибори, адже Юлії Володимирівни там не буде.Але є багато пенсіонерів, які вважають, що краще бодай якась стабільність,і віддати голоси за Порошенка. Виборці Гриценка, так само: частина піде голосувати за кого завгодно, але проти Порошенка, частина, більш поміркована, підтримає Порошенка. Електорат Смішка для мене поки що – загадка. Але ймовірно, що він майже цілком піде до ПорошенкаВиборці Юрія Бойка та Олександра Вілкула проголосують переважно за Зеленського. Адже для Сходу держави Порошенко досі залишається представником «помаранчевого» Києва. І Зеленський, який говорить російською, для Сходу є більш зрозумілим», – такі припущення озвучив політолог.

Викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар:

«Тимошенко, думаю, буде… намагатися домовитися із Зеленським. Тільки вона йому не дуже потрібна, якщо він дійсно хоче стати президентом… На мій погляд, він відчув смак перемоги, тож навіщо нею ділитися із тими, хто програв? Гриценко має гарні шанси на парламентські вибори, якщо не зробить помилки. Помилка, яку він може зробити, полягає в тому, щоб закликати своїх прихильників голосувати за Зеленського. А вони розцінюють Зеленського як проросійського чи принаймні недостатньо патріотичного, тож заклик буде марним, а репутація підірвана. Бойко і Вілкул, скоріше за все, (до дня голосування у другому турі) закличуть підтримати Зеленського. Буде цікаво, як в голові у виборця поєднаються швидкі реформи та підтримка Бойка, боротьба з корупцією та підтримка Тимошенко. Втім, значна частина українських виборців проблеми тут не бачить», – іронізує Пекар.

Керівник об’єднання «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко:

Результати першого туру виборів-2019 показали, що українці – собі на умі

«Результати першого туру виборів-2019 показали, що українці – собі на умі. Заклики тих, хто не пройшов до другого туру, матимуть менше значення. Соціологи вже мають дані про те, чиї виборці більше схилятимуться до того чи іншого з двох кандидатів, які залишилися. Я бачу, що Петро Порошенко дещо скоротить розрив (можливо, до 5%) але виграти не зможе. Виборці Тимошенко більше половини схильні голосувати до Зеленського. Але є значна частина виборців, прихильників низки кандидатів, які на вибори взагалі не підуть. Зрештою, для того, щоб гарантувати собі перемогу, Порошенко має набрати додатково не ще 15%, а ще 30%, і я не бачу, де їх можна взяти. Я бачу, що значна частина виборців Тимошенко, Бойка, Гриценка готові голосувати за Зеленського, і він легко набирає додаткові 7-10 % , і може комфортно себе почувати, ніж Порошенко. За якого більшість виборців Олега Ляшка готові голосувати, як це не дивно».

За кого «агітує» решта кандидатів?

Хоча, на думку експертів, українські виборці не надто зважають на поради кандидатів, чимало учасникиків перегонів, які не пройшли до другого туру, все одно роблять ті чи інші заяви для свого електорату.

Юлія Тимошенко, яка у першому турі виявилася третьою, заявила, ю що не підтримує жодного з двійки кандидатів і не закликає своїх виборців голосувати за когось із них.

Оскільки, на її думку, «жоден з кандидатів які є … у другому турі, не впораєтсья з цими

Викликами, і не припинить ні війни, не біди». Однак Тимошенко запевнила, що ен виводитиме люде6й на протест через вибори, оскількивін «може стати плацдармом для країни-арегсора, яка веде сьогодні проти України війну».

Четвертий у виборчих перегонах-2019, Юрій Бойко, назвав результати першого туру вироком чинному главі держави.

«Ми бачимо , наскільки люди не довіряють діючому президенту і владі в цілому. Я дуже задоволений результатами цих виборів, і тепер треба захистити вибір людей», – закликав Бойко.

Анатолій Гриценко, п’ятий у президентських перегонах, сказав, що не підтримує ні Порошенка, ні Зеленського у другому турі.

«Я не хочу ще п’ять років обману та мародерства, тому за жодних умов не підтримаю Порошенка. Я його добре знаю. Не можу закликати голосувати і за Зеленського, бо його не знаю», – заявив Гриценко.

Кандидат Олег Ляшко ніяких заяв щодо цього не робив, однак невдовзі після дня голосування виклав у мережі номери мобільних телефонів Володимира Зеленського і пов’язаного з ним бізнесмена Ігоря Коломойського- нібито після того, як журналістка «1+1» Виклала в мережу його власний мобільний.

ніяких заяв щодо цього не робив, однак невдовзі після дня голосування виклав у мережі номери мобільних телефонів Володимира Зеленського і пов’язаного з ним бізнесмена Ігоря Коломойського- нібито після того, як журналістка «1+1» Виклала в мережу його власний мобільний. «Опозиційний блок», який висунув кандидатом у президенти Олександра Вілкула, закликав своїх виборців не голосувати ні за Зеленського, ні за Порошенка.

_____________________________________

Загалом по Україні в голосуванні взяли участь 18 871 935 виборців.

Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити офіційні остаточні результати першого туру виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.