Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Квітень 2019, Київ 20:34
Політика

Кеннеді та Ніксон, Ющенко та Янукович, Порошенко та Зеленський. Чи можуть дебати змінити хід виборів?

Дивитись коментарі

Порошенко покликав Зеленського. Зеленський покликав Порошенка. Але чи змінювали дебати перебіг виборів хоч колись? Було всяке.

1960 рік. Америка. Перші в історії теледебати. Джон Кеннеді та Річард Ніксон ідуть у президенти. Лідирує Ніксон. Але все змінюють дебати.
На екранах з’являється молодий, вродливий та впевнений лідер – Кеннеді. За день до трансляції продюсери підказують йому, як правильно поводитися перед камерами.

Навпроти нього – блідий, схудлий і втомлений Ніксон. Він провів виснажливу кампанію і нещодавно травмував коліно. Йому важко стояти, він пітніє, камери це підкреслюють. Ніксон виглядає невпевненим. Контраст між двома кандидатами – величезний.

Згодом дослідження покажуть: після дебатів свою думку змінить чотири мільйони американців. Три з них проголосує за Кеннеді. Це дозволить йому перемогти.

Після цього дебати поступово стали невід’ємною частиною виборів як в Америці, так і в Європі. Однак закону, який би це зобов’язував робити, практично ніде немає.

У 2016 році саме Гілларі Клінтон виграла дебати у Дональда Трампа. Принаймні, так вважали більшість експертів. Клінтон була переконливою, а Трамп вдався у дрібні деталі та часто втрачав думку.

Однак, ми ж знаємо, хто став президентом.

А що в Україні?

1994 рік. Перші теледебати в українській історії. Тодішній президент Леонід Кравчук проти екс-прем’єра Леоніда Кучми. Дебати відбулися за тиждень до другого туру. Кравчука намагаються від них відмовити. Але він іде. І дарма.

Багатьом аж занадто впевнений Кравчук здався зверхнім, на відміну від Кучми, який мав вигляд «людини з народу». Саме це й допомогло перемогти Леоніду Кучмі у тих виборах.

А от у 1999 році дебатів не було. Тоді від дебатів із комуністом Петром Симоненком чинний президент Кучма відмовився. Це було перед другим туром.

У 2004 році відбулися, мабуть, найвідоміші українські дебати. Саме там прозвучали вже хрестоматійні фрази: «Ці руки нічого не крали» та «Віктор Андреєвіч, будьте мужчиной!».

Ці дебати особливого впливу на вибори не мали. Обидва Віктори не змогли відібрати голоси один і одного.

У 2010 році Віктор Янукович, мабуть, передбачаючи свої потенційні фейли, вирішив триматись подалі від гріха.

«В нашій студії лише один кандидат у президенти Юлія Тимошенко».

Тоді Янукович не прийшов. Але це ніяк не завадило Тимошенко півтори години дебатувати наодинці, а Януковичу виграти вибори.

У 2014 році глядачі знову залишилися без дебатів. Тоді у Петра Порошенка не виявилося конкурентів. Він виграв із великою перевагою вже в першому турі.

На цьогорічних дебатах Тимошенко знову залишили самотньою. Володимир Зеленський і Петро Порошенко ‒ не з’явились. Але навіть після умовлянь залишитися, Юлія Тимошенко пішла геть.

Багато інших кандидатів теж не прийшли. Замість них стояли ‒ манекени ‒ Сергія Капліна, Олега Ляшка та Юрія Бойка. Невже і перед другим там стоятимуть манекени?

  • 16x9 Image
  • 16x9 Image

    Марічка Набока

     У 2004 році закінчила Український гуманітарний ліцей КНУ ім. Тараса Шевченка. У 2010 отримала диплом магістра журналістики Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. Має публікації в газеті «Громадський захисник», журналах «Книжник-review», «Київська Русь» та інших виданнях. Працювала в програмі «Підсумки» на телеканалі Ера. На Радіо Свобода – з 2007 року. Коло професійних зацікавлень: права людини, українська культура, волонтерський рух.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG