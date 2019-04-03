Кеннеді та Ніксон, Ющенко та Янукович, Порошенко та Зеленський. Чи можуть дебати змінити хід виборів?

​Порошенко покликав Зеленського. Зеленський покликав Порошенка. Але чи змінювали дебати перебіг виборів хоч колись? Було всяке.

1960 рік. Америка. Перші в історії теледебати. Джон Кеннеді та Річард Ніксон ідуть у президенти. Лідирує Ніксон. Але все змінюють дебати.

На екранах з’являється молодий, вродливий та впевнений лідер – Кеннеді. За день до трансляції продюсери підказують йому, як правильно поводитися перед камерами.

Навпроти нього – блідий, схудлий і втомлений Ніксон. Він провів виснажливу кампанію і нещодавно травмував коліно. Йому важко стояти, він пітніє, камери це підкреслюють. Ніксон виглядає невпевненим. Контраст між двома кандидатами – величезний.

Згодом дослідження покажуть: після дебатів свою думку змінить чотири мільйони американців. Три з них проголосує за Кеннеді. Це дозволить йому перемогти.



Після цього дебати поступово стали невід’ємною частиною виборів як в Америці, так і в Європі. Однак закону, який би це зобов’язував робити, практично ніде немає.



У 2016 році саме Гілларі Клінтон виграла дебати у Дональда Трампа. Принаймні, так вважали більшість експертів. Клінтон була переконливою, а Трамп вдався у дрібні деталі та часто втрачав думку.

Однак, ми ж знаємо, хто став президентом.

А що в Україні?



1994 рік. Перші теледебати в українській історії. Тодішній президент Леонід Кравчук проти екс-прем’єра Леоніда Кучми. Дебати відбулися за тиждень до другого туру. Кравчука намагаються від них відмовити. Але він іде. І дарма.

Багатьом аж занадто впевнений Кравчук здався зверхнім, на відміну від Кучми, який мав вигляд «людини з народу». Саме це й допомогло перемогти Леоніду Кучмі у тих виборах.

А от у 1999 році дебатів не було. Тоді від дебатів із комуністом Петром Симоненком чинний президент Кучма відмовився. Це було перед другим туром.

У 2004 році відбулися, мабуть, найвідоміші українські дебати. Саме там прозвучали вже хрестоматійні фрази: «Ці руки нічого не крали» та «Віктор Андреєвіч, будьте мужчиной!».

Ці дебати особливого впливу на вибори не мали. Обидва Віктори не змогли відібрати голоси один і одного.



У 2010 році Віктор Янукович, мабуть, передбачаючи свої потенційні фейли, вирішив триматись подалі від гріха.



«В нашій студії лише один кандидат у президенти ‒ Юлія Тимошенко».

Тоді Янукович не прийшов. Але це ніяк не завадило Тимошенко півтори години дебатувати наодинці, а Януковичу виграти вибори.

У 2014 році глядачі знову залишилися без дебатів. Тоді у Петра Порошенка не виявилося конкурентів. Він виграв із великою перевагою вже в першому турі.

На цьогорічних дебатах Тимошенко знову залишили самотньою. Володимир Зеленський і Петро Порошенко ‒ не з’явились. Але навіть після умовлянь залишитися, Юлія Тимошенко пішла геть.



Багато інших кандидатів теж не прийшли. Замість них стояли ‒ манекени ‒ Сергія Капліна, Олега Ляшка та Юрія Бойка. Невже і перед другим там стоятимуть манекени?