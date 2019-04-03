У БПП заявили, що Порошенко не буде дебатувати з Зеленським на стадіоні

Президент України Петро Порошенко не буде влаштовувати дебати з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським на стадіоні. Про це в ефірі «Громадського» заявила народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Марія Іонова.

«Тому ми говоримо про ці дебати... Президент Порошенко – європеєць і він на стадіоні не буде зустрічатись, він буде зустрічатись в телестудії, де мають нормально, професійно відбутись дебати», – зазначила Іонова.

Вона додала, що на стадіон до Зеленського може прийти президент Федерації футболу України Андрій Павелко і «зіграти у футбол».

Раніше Зеленський закликав свого опонента Петра Порошенка взяти участь у дебатах на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

31 березня відбувся перший тур виборів президента України. Центральна виборча комісія наразі завершує підрахунок голосів виборців, але вже очевидно, що актор і бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який відбудеться 21 квітня.

Після оголошення результатів екзит-полів чинний президент Петро Порошенко заявив, що дебати кандидатів обов’язково мають відбутися. Зеленський зазначив, що готовий до дебатів. Втім, у його команді згодом припустили, що їхній кандидат не братиме участі в дебатах через їхню беззмістовність.

1 квітня Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила переможців першого туру виборів президента для участі в теледебатах.