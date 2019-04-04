Штаб Зеленського про необхідність медекспертизи перед дебатами: «немає інформації для коментарів»

У штабі Володимира Зеленського заявили Радіо Свобода, що не мають «інформації для коментарів», чи й досі потрібна медична експертиза для кандидатів у президенти перед дебатами.

«Ви знаєте, на жаль, у мене немає зараз інформації для коментарів. Пізніше ми обов’язково усе надішлемо», – заявила представниця штабу Зеленського.

3 квітня кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський запропонував своєму опонентові в другому турі виборів Петру Порошенку провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Він додав, що кандидати обов’язково повинні пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає «ні алкоголіків, ні наркоманів». «Країні потрібен здоровий президент», – сказав Зеленський.

Водночас чинне законодавство не зобов’язує кандидатів у президенти надавати медичні довідки.

Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.

Пункт 2 статті 62 закону «Про вибори президента України» передбачає, що «теледебати за рахунок коштів державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин».

Водночас затверджене ЦВК положення про порядок проведення дебатів визначає, що «кандидати, які беруть участь у теледебатах, не пізніш як за 30 хвилин до початку ефіру прибувають до Національної суспільної телерадіокомпанії України».

31 березня відбулися вибори президента України. Актор і бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який запланований на 21 квітня.