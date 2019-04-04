ЦВК: Зеленський і Порошенко мають на увазі агітацію, а не дебати

Дебати, організацію яких обговорюють два кандидати в президенти України, юридично можуть бути формою агітації, а не передбаченими законом «Про вибори президента України» та оплачуваними з державного бюджету дебатами. Про це в коментарі «Укрінформу» 4 квітня заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко.

«Дебати, про які говорять зараз два кандидати, це трішки не та стаття закону, тобто ідеться зараз про ті дебати, які регулюються як форма передвиборної агітації», – наголосив Радченко.

Пункт 2 статті 62 закону «Про вибори президента України» передбачає, що «теледебати за рахунок коштів державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин».

Водночас затверджене ЦВК положення про порядок проведення дебатів визначає, що «кандидати, які беруть участь у теледебатах, не пізніш як за 30 хвилин до початку ефіру прибувають до Національної суспільної телерадіокомпанії України за адресою: вул. Мельникова, 42, м. Київ». «Теледебати між кандидатами проводяться в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України. Оформлення студії (кімнати) не може містити агітаційних матеріалів на користь будь-кого з кандидатів», – ідеться в положенні.

Кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський 3 квітня запропонував своєму опонентові в другому турі виборів Петру Порошенку провести дебати на Національному спортивному комплексі «Олімпійський».

Порошенко 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.

При цьому в НСК «Олімпійський» заявили, що не отримували заявок на проведення дебатів між кандидатами в президенти.

31 березня відбувся перший тур виборів президента України. Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів виборців: актор і бізнесмен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який відбудеться 21 квітня.

Після оголошення результатів екзит-полів чинний президент Петро Порошенко заявив, що дебати кандидатів обов’язково мають відбутися. Зеленський зазначив, що готовий до дебатів. Втім, у його команді згодом припустили, що їхній кандидат не братиме участі в дебатах через їхню беззмістовність.

1 квітня Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила переможців першого туру виборів президента для участі в теледебатах.

Закон України «Про вибори президента України» в статті 62 визначає процедуру й терміни проведення передвиборчих теледебатів. Зокрема, такі дебати проводять в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше ніж 60 хвилин і транслюються в ефірі національних Суспільних теле- та радіоканалу. Передвиборчі теледебати також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення.

Кандидати на посаду президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів в участі у дебатах, виділений час надається іншому – хто прийшов.