Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Квітень 2019, Київ 11:47
Новини | Політика

Гриценко «cам не визначився», чи підтримувати Зеленського в другому турі

Анатолій Гриценко перед голосуванням 31 березня

Дивитись коментарі

Колишній кандидат у президенти України Анатолій Гриценко заявив, що ще не визначився, чи підтримувати в другому турі виборів кандидатуру Володимира Зеленського.

«За Порошенка, за ще п’ять років брехні, корупції і мародерства я не проголосую ніколи… За Зеленського? Скажу прямо: я ще не можу дати вам поради, сам не визначився. Зважую шанси і водночас ризики для країни, ще недостатньо інформації отримав», – написав політик у Facebook і додав, що «за тиждень матиму позицію і рішення».

Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів на виборах президента України.

Анатолій Гриценко став за підсумками голосування 31 березня п’ятим, здобувши підтримку 1 мільйона 306 тисяч 411 виборців (це 6,91% від числа тих, хто взяв участь у голосуванні.

До другого туру виходять Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів, і Петро Порошенко (15,95%). Голосування у другому турі має відбутися 21 квітня.

Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Як голосували регіони України: уперше немає розколу за мовною ознакою

Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні, сягає 18 893 879.​

Перший тур виборів президента України відбувся 31 березня. Явка склала 62,8%.

Українські військовослужбовці голосують на виборчій дільниці неподалік лінії фронту поблизу Маріуполя, 31 березня 2019 рок
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Західні оглядачі про вибори президента України і шанси Зеленського і Порошенка

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG