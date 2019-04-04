Гриценко «cам не визначився», чи підтримувати Зеленського в другому турі

Колишній кандидат у президенти України Анатолій Гриценко заявив, що ще не визначився, чи підтримувати в другому турі виборів кандидатуру Володимира Зеленського.

«За Порошенка, за ще п’ять років брехні, корупції і мародерства я не проголосую ніколи… За Зеленського? Скажу прямо: я ще не можу дати вам поради, сам не визначився. Зважую шанси і водночас ризики для країни, ще недостатньо інформації отримав», – написав політик у Facebook і додав, що «за тиждень матиму позицію і рішення».

Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів на виборах президента України.

Анатолій Гриценко став за підсумками голосування 31 березня п’ятим, здобувши підтримку 1 мільйона 306 тисяч 411 виборців (це 6,91% від числа тих, хто взяв участь у голосуванні.

До другого туру виходять Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів, і Петро Порошенко (15,95%). Голосування у другому турі має відбутися 21 квітня.

Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні, сягає 18 893 879.​

Перший тур виборів президента України відбувся 31 березня. Явка склала 62,8%.