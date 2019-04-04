25 відповідей Володимира Зеленського на запитання Радіо Свобода

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, перед виборами, ми публікували відповіді на одне запитання усіх кандидатів, які взяли участь у проекті. І ось тепер, після першого туру виборів, публікуємо повністю відповіді Володимира Зеленського.

1. Який ваш найтепліший спогад дитинства?

Дитинство – безтурботний, щасливий вік. Теплих спогадів багато. Наприклад, як дід водив до тиру і вчив стріляти з пневматичної зброї. Або як бабуся вела взимку до дитячого садка – а у Кривому Розі були суворі зими, сильні хуртовини (степовий же клімат!) – і стягувала з себе шапку, щоб закрити мені обличчя від вітру та снігу. Така своєрідна «балаклава» у мене була.

2. Ваш улюблений фільм?

Я затятий кіноман. Не можу назвати один-єдиний улюблений фільм, їх багато. Є такі, які я дивився кілька разів. Наприклад, «Людина дощу» Баррі Левінсона, «Хрещений батько» Френсіса Форда Копполи, «Одного разу в Америці» Серджо Леоне, «Пролітаючи над гніздом зозулі» Мілоша Формана.

3. Ваша улюблена книга?

Виокремити одну неможливо. У різні періоди життя були й різні літературні вподобання. У дитинстві, в школі, подобались Жуль Верн, Артур Конан Дойл, Редьярд Кіплінг, адже хотілося зануритись у світ пригод і героїчних вчинків. У старшій школі відкрив для себе Чехова, Гоголя, Франка. Пізніше, у студентські роки, коли я вже грав у КВК і сам почав писати перші скетчі, читав багато новел О. Генрі, творів Джерома К. Джерома – літератури з тонким гумором. Був період захоплення детективами – Едгар По, Патрік Зюскінд. Зараз час від часу повертаюся до класики – того самого Чехова. З повагою ставлюся до поезій Ліни Костенко. А коли є бажання відпочити, відірватися від реальності, читаю Дена Брауна або Акуніна.

4. Назвіть одну річ, яку б ви взяли з собою на Марс?

Ракету, щоб повернутися назад. Що там, на Марсі, самому робити? В ідеалі було б мати ще когось із живих істот – щоб поспілкуватися можна було.

5. Які три слова ви кажете іноземцям, які нічого не знають про Україну?

Шевченко. Кличко. «Квартал 95». Мені здається, це імена-бренди, за якими нашу країну знають у світі.

6. Що у вас викликає найбільший сум?

Байдужість. Як кажуть, з мовчазної згоди байдужих людей на Землі існує зрада.

7. Чому ви найбільше радієте?

Щирим усмішкам своїх дітей і просто людей. Думаю, що людина щаслива, коли вона сміється. Навіть коли цей сміх – крізь сльози, люди позбуваються болю.

8. Якою іноземною мовою ви розмовляєте?

Англійською.

9. Чому б ви хотіли навчитися?

Таких речей багато. Наприклад, дайвінг. Я справді хочу цього навчитися. Або контроль власних емоцій – іноді це вкрай важливо. Щодня життя пропонує нам нові виклики, челенджі, з яких ми маємо робити свої висновки. Щодня новий урок.

10. Де ви відпочиваєте?

Важливіше не де, а з ким. Час, проведений з родиною, – це завжди відпочинок. Навіть якщо це просто будній вечір.

11. Власником чи акціонером чого саме ви стали під час приватизації у 90-х роках?

У вказаний Вами період я був учнем у школі, а потім – студентом. Був власником своїх конспектів. Ніколи нічого не приватизував. Все, що маю, заробив протягом життя разом зі своїми партнерами та командою студії «Квартал 95».

12. Хто із державних діячів світу є для вас прикладом для наслідування?

Лі Куан Ю – один із творців сінгапурського «економічного дива».

Вінстон Черчилль.

13. У якій з країн світу, на ваш погляд, людям найкомфортніше жити і чому?

Всім у світі відомо, що найкомфортніше життя у скандинавських країнах. Але найцікавіше життя, на мою думку, все ж таки у США.

Мене особисто свого часу вразила Австралія, тому що такої доброзичливості та небайдужості з боку звичайних людей я не зустрічав ніде. Іще Швейцарія, яка вражає комфортністю, високим рівнем життя, мірою громадянської відповідальності та ступенем залучення громадськості до державного управління.

14. Які з прав людини ви вважаєте базовими для співжиття людей?

Гідність, свобода і життя.

15. Які три країни, на вашу думку, є головними стратегічними партнерами України?

Все ситуативно. Стратегічними партнерами у яких питаннях, яких напрямках? Життя мінливе, ми маємо співпрацювати зі всіма державами, які не загрожують нашій незалежності та суверенності, на вигідних для України умовах.

16. Яку б одну річ ви змінили в історії незалежної України, якби це було можливо?

Треба думати не про те, що виправити у минулому, а про те, що побудувати у майбутньому.

17. Якою для вас є найголовніша стаття Конституції України?

Третя. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

На жаль, як і більшість інших хороших статей Конституції, третя стаття не виконується.

18. Назвіть трьох найближчих вам людей в українському політикумі?

Серед старих політиків таких немає. Серед моєї команди – є, але їх більше, ніж троє.

19. Що відбулося на майдані Незалежності у Києві у січні-лютому 2014 року?

Відбулася Революція Гідності. Її успіх полягає у тому, що вона виборола право на гідність кожній людині, незалежно від статусу.

Шкода, що за це було сплачено таку високу й страшну ціну.

20. Чий Крим?

Крим – це Україна. Був, є та буде.

21. Що почалося на сході України навесні 2014 року і триває досі?

У нас «віджали» нашу територію. Але це тимчасово.

22. Як зупинити війну?

Війну зупинити неможливо. У війні ти або програєш, або виграєш. Ми можемо перемогти. Дипломатією, економічним зростанням та реальним зміцненням армії.

23. Яким буде ваш перший указ на посаді президента України у разі перемоги на виборах?

Це буде указ, яким буде затверджено план дій із запровадження в Україні справжнього народовладдя. Також подам законопроекти «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів», «Про імпічмент Президента України», «Про відкликання народного депутата України».

24. До якої країни ви здійсните перший офіційний візит як президент України, якщо ним станете?

Мені здається, що на першому етапі президенту слід поїхати в ті регіони та міста України, які вже давно потребують уваги з боку влади. Їх багато в нашій країні. А вже потім – офіційні візити за кордон.

25. Якою, на ваш погляд, має бути національна ідея, яка об’єднає усю країну?

Гідний, вільний і заможний українець.

Опитування Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA»

Радіо Свобода за декілька місяців перед виборами розіслало однакові запитання кандидатам у президенти, а наприкінці лютого ще раз запропонувало усім кандидатам взяти участь в опитуванні.

Відповіли 18, а ще декілька, серед них і прес-служба Юлії Тимошенко, обіцяли, але так і не надіслали відповіді. Не відповів і чинний президент Петро Порошенко.

З огляду на те, що Радіо Свобода зверталося саме до кандидатів, то надіслані відповіді ми розцінюємо саме як відповіді людей, які претендували на те, щоб стати президентом України.

Адже, навіть якщо політик чи президент проголошує промову, яку йому написали, то саме він несе повну відповідальність за сказане.

Особливо неохоче кандидати розповідають про те, де вони проводять свої відпустки, якої власності вони набули під час приватизації 90-х років, або хто із українського політикуму є найближчими до них людьми.

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