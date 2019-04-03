Вибори, війна і теледебати на «Олімпійському»: загиблі з неба також дивитимуться

(Рубрика «Точка зору»)
Про шоу, війну і тих на небі
Чому на «Олімпійському»? Поплавського ансамбль на підтанцьовку, Сердючку на розігрів. Зробити вселенське шоу.
Це запросто.
А чи буде запросто провести дебати на фронтирі, у польовій військовій частині. І весело продискутувати про членство в НАТО чи нейтралітет, чи позаблоковість. Чи визнають кандидати Росію країною-агресором? Чи планують зберігати з Росією дипломатичні відносини, безвізовий режим, залізничне транспортне сполучення, вільний перетин кордону, торгівлю з тимчасово окупованими територіями Донбасу, існуючу міжнародно-правову базу відносин? Та за яких обставин кандидати вважають за можливе нормалізацію відносин з Росією. І про Мінські угоди згадати.
Оце були б справжні дебати.
А за явку глядачів не бійтесь. Тоді і шоу на стадіоні не треба. Вся нація, проти якої ведеться війна, буде дивитись і слухати.
І герої з загиблими з неба будуть дослухатись. І на нас дивитись.
А ви все про шоу.
Євген Бистрицький – вчений-філософ, доктор філософських наук
У тексті збережено орфографію автора
Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода
НА ЦЮ Ж ТЕМУ:
Зеленський і Порошенко готові до дебатів
Кеннеді та Ніксон, Ющенко та Янукович, Порошенко та Зеленський. Чи можуть дебати змінити хід виборів?
FACEBOOK КОМЕНТАРІ