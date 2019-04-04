Голос з-за ґрат: за кого проголосували тюрми

«Порошенко лідирує в тюрмах і психлікарнях», «Психи за Порошенко: чому вибори в Україні виявились символічними», «Жити-по-новому» означає жити в кримінальному дурдомі» – це заголовки низки ЗМІ (Украина.ру, Znaj.ua і навіть російського ТАСС) у день виборів. Вони копіювали одне в одного одну і ту саму новину: діючий президент перемагає у місцях несвободи, де, ясна річ, є адмінресурс і вибори фальсифікують на користь влади. Як насправді? Журналісти Радіо Донбас.Реалії запаслись терпінням та зібрали з електронної системи «Вибори» усі СІЗО та тюрми, які є на підконтрольній Україні території. Їх 153. Виявилося, що найбільше підтримують за ґратами Юлію Тимошенко, трохи менше Володимира Зеленського, Порошенко переміг у десятку закладів. Ми зіставили ці дані з результатами голосування в округах, щоб зрозуміти, чи вибивається показник колонії на їхньому тлі, і на чию користь.

Вінниччина: ув’язнені на батьківщині Порошенка – за Тимошенко

У 4-х тюрмах області – Стрижавській виправній колонії, Вінницькій установі виконання покарань №1, Вінницькій виправній колонії №86 та Ладижинській виправній колонії – перемогла Юлія Тимошенко, при чому вона обходить другий номер на третину голосів. Цікаво, що при цьому загалом на Вінниччині Тимошенко іде лише третьою. Лідер в області – Володимир Зеленський, другий – Петро Порошенко. При цьому Порошенко переміг лише у двох нечисельних колоніях – Літинській №129 та Могилів-Подільській.

Волинь: тюрми голосують, як і округ

Цуманська, Маневська виправні колонії та Луцький СІЗО – за Тимошенко. Тут з показниками по округу цифри не конфліктують: на волинському виборчому окрузі №23 Тимошенко перемогла. А ось Зеленський очолив рейтинг у Ковельській виховній колонії.

Зеленський бере реванш за ґратами на Дніпропетровщині

Тут у колоніях Зеленському вдалося, нарешті, посунути Тимошенко з першого місця – в Ігренському виправному центрі, Дніпровській установі виконання покарань №4, Дніпровській виправній колонії №89, Жовтоводській виправній колонії №26 та Софіївській виправній колонії №45, а також на у рідному Кривому Розі – Криворізька виправна колонія №80, Криворізька установа виконання покарань №3 та Широківський виправний центр №75. Всі за Зе. Тимошенко ж перемогла у Покровському виправному центрі №79, Синельниківській виправній колонії №94, Солонянській виправній колонії №21 та Кам’янській виправній колонії №34 та П’ятихатській виправній колонії. З показниками по округах це не конфліктує: у Дніпропетровській області немає жодного, де лідером би не став Володимир Зеленський.

Донбас: У Порошенка в колонії – менше, ніж на волі

На Донеччині Зеленський переміг в усіх тюрмах – у Бахмутській установі виконання покарань №6, Торецькій виправній колонії, Приазовській виправній колонії та Селидівській виправній колонії. На другому місці – Юлія Тимошенко, на третьому – Юрій Бойко, який у деяких закладах набрав приблизно однакову підтримку з Олександром Вілкулом. Петра Порошенка тут за ґратами підтримує меншість. А як загалом в області? Тут скрізь перемагає Юрій Бойко, а от друге місце займає переважно Зеленський. І от що цікаво: на єдиному окрузі, де Порошенко посунув Зеленського з 2-ї позиції (округ 52), у колонії (Торецька)– якраз протилежна картина: 200 голосів за Зеленського і лише… 13 за Порошенка.

На Луганщині виправних колоній взагалі не має, працює лише СІЗО (проголосувало за Володимира Зеленського). Усі інші заклади залишилися на окупованій території.

Закарпаття: та ну їх, ті вибори

Ця область встановила антирекорд явки на вибори – лише 47% жителів проголосували. На дільниці Закарпатської установи виконання покарань №9 більшість проголосувала за Зеленського, як і по всій області.

Запоріжжя: Тимошенко – «президент колонії» у 1-му турі

У 5 колоніях Запорізької області лідером став Володимир Зеленський. Його підтримало 38,5% виборців. Найкращі показники гуморист отримав у Запорізькому слідчому ізоляторі, Веселівському виправному центрі, Веселівській установі виконання покарання №11, Вільнянській виправній колонії №20 та Біленьківській виправній колонії. А ось за Петра Порошенка проголосувало 8,6% виборців у запорізьких тюрмах.

Цікаво: якби вибори проходили лише у Орехівській виправній колонії №88, президентом у першому турі стала б Тимошенко. Також Тимошенко – лідер у Бердянській виправній колонії №77, Мелітопольській виправній колонії №144, Софіївській виправній колонії та Камянській виправній колонії. А у маленькому Дружелюбівському виправному центрі №1, де було усього 73 виборця, переміг Петро Порошенко.

Івано-Франківська область: ого, без Зеленського!

У цьому регіоні немає жодної дільниці, де б виграв Володимир Зеленський, але він став лідером у голосування в Івано-Франківській установі виконання покарань. А так – найбільшу підтримку на Івано-Франківщині отримала Юлія Тимошенко, стала вони лідером і за гратами також. За неї проголосувала більшість у Коломийській виправній колонії.

Столиця та її область: Ю і Зе конкурують

Київщина стала найбільшим полем битви за голоси серед ув’язнених. В усіх виправних колоніях наступали на п’яти одне одному Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко. Наприклад, у Білоцерківській виправній колонії Тимошенко виграє з різницею у 15 голосів, у Ірпінському виправному центрі 10 голосів різниці на користь Зеленського. У Бучанській колонії більшість проголосувала за Тимошенко, а ось у Кагарлицькій та Бориспільській, а також у Лук’янівському СІЗО Києва.

Львівщина: а нам Юрія Тимошенка

У Личаківській колонії лідер Юлія Тимошенко. А її клон Юрій Тимошенко став... третім! Обійшов навіть діючого президента. Загалом Львівська область – один з двох регіонів, де лідером є Петро Порошенко.

Одеса: чоловіки за Тимошенко, жінки – за Зеленського

Юлія Тимошенко отримала також підтримку в колоніях Одеської області, але лише у чоловічих! За неї –Південна №51 та Одеська №14. А ось у жіночій Чорноморській колонії більшість голосів – за Зеленського. Третє місце посів Юрій Бойко, який у загальному рейтингу по області став другим і навіть виграв на двох територіальних виборчих округах у Зеленського.

Полтавщина: Порошенко програв клону Тимошенко

У семи колоніях Полтавської області у першому турі президентських виборів до трійки лідерів потрапили Володимир Зеленський (40,7%), Юлія Тимошенко (38,38%) та Юрій Тимошенко (4,06%), якого вважають кандидатом-клоном. А ось Петро Порошенко посів четверте місце (3,11%). По 2% набрали Юрій Бойко та Олег Ляшко, що не відповідає загальним результатам – адже Бойко на Полтавщині отримав 9,48% голосів, а Ляшко – 7,54%

Рівне, Суми, Тернопіль: Юля, Юля!

У колоніях Рівненською області (Полицька, Катеринівська, Городищенська виправні колонії) більшість голосів – за Юлію Тимошенко. На третьому місці знову Тимошенко, але вже Юрій.

У Сумах в чотирьох установах виконання покарань Юлія Тимошенко набрала більше голосів, ніж в цілому по Україні – 49% у Сумській виправній колонії та Роменській виправній колонії, 42% – у Сумському слідчому ізоляторі та 31% у Конотопському виправному центрі. В останньому лідирує Володимир Зеленський (40%). Порошенко – далеко у хвості.

На тернопільщині, у Збаразькій колонії №63 і Копичинецькій №112лідером стала Юлія Тимошенко. За Порошенка у Копичинецькій проголосувала усього одна людина...

Цікаво, що при цьому на Тернопільщині підтримали діючого пезидента: Порошенко набрав 24,36%, вигравши на всіх округах.

Харківська область пам'ятає, як «сиділа» Тимошенко

Качановська колонія подарувала найбільшу підтримку Юлії Тимошенко. Саме тут лідер «Батьківщини» відбувала свій термін у 2011-2012 роках. Сьогодні за Тимошенко тут проголосували 110 людей зі 271 виборця. На другому місці – Зеленський, третій Порошенка, трохи голосів у Бойка.

Чернівецька область

Тут тюрми голосують за Зеленського. У Сокирянській виправній колонії його прихильників виявилось 33,8%, а у Чернівецькому слідчому ізоляторі 41%. Друге місце у Тимошенко, третій Порошенко, знайшлось 3% для Олега Ляшка проголосувало понад 3%.

Тюрми, як часто припускають експерти, є небезпечними з точки зору фальсифікацій дільницями: бо є «адмінресурс» і потенційно можливий вплив на рішення людей. Проте, результати виборів 2019 (першого туру) показали, що діючий президент не очолив рейтинг жодної області за кількістю голосів ув'язнених. А нечисельні спецдільниці у колоніях, на яких він переміг, малі за кількістю виборців. Цікаво, що Юлія Тимошенко знову перемагає у виправних колоніях, як і в 2010 році, коли за президентське крісло боролася разом з Віктором Януковичем.