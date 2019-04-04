Зеленський пропонує призначити Юлію Тимошенко «незалежним арбітром» на дебатах

Кандидат у президенти Володимир Зеленський пропонує призначити лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко «незалежним арбітром» на його дебатах з чинним Петром Порошенком.

«Для уникнення підкупу, провокацій, адміністративного тиску ми пропонуємо призначити окремого незалежного арбітра й ведучого для проведення дебатів. Юліє Тимошенко, ви посіли третє місце та не підтримали жодного з кандидатів, чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах? Чекаю на відповідь протягом 24 годин», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Очільник Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія вдень 4 квітня назвав потенційними ведучими дебатів Павла Казаріна та Мирославу Барчук.

31 березня відбулися вибори президента України. Актор і бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який запланований на 21 квітня.

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3 квітня Зеленський запропонував своєму опонентові в другому турі виборів Порошенку провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.