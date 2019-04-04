Штаб Порошенка виступає за кілька раундів дебатів із Зеленським

Штаб кандидата в президенти України Петра Порошенка виступає за кілька раундів дебатів із іншим кандидатом ­– Володимиром Зеленським.

«Ми дуже серйозно ставимося до цього проекту, і вважаємо, що дебати повинні бути взагалі не одні, а треба провести як мінімум кілька раундів таких дебатів і обговорити, перш за все, у блоках на цих дебатах ті теми, які стосуються конституційних повноважень президента», – сказав речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

Він додав, що одні дебати мають відбутися на стадіоні, «інші повинні бути класичними дебатами – так, як це відбувається в більшості європейських країн».

31 березня відбулися вибори президента України. Актор і бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який запланований на 21 квітня.

3 квітня Зеленський запропонував своєму опонентові в другому турі виборів Порошенку провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

Водночас чинне законодавство не зобов’язує кандидатів у президенти надавати медичні довідки.

Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.