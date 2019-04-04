Штаб Зеленського запросив Порошенка здати аналізи в «незалежній лабораторії»

Штаб кандидата в президента України Володимир Зеленський запросив іншого кандидата – Петра Порошенка здати аналізи в «незалежній лабораторії».

Радник штабу Зеленського Дмитро Разумков запросив Порошенка приїхати 5 квітня о 8:00 до приватного медичного центру на вулиці Солом’янській, 11а в Києві.

«Ви розумієте, насправді є певна заангажованість у різноманітних державних структур і залежність від представників влади», – пояснив Разумков.

Він додав, що команда Зеленського готова розглянути інші кліники для здачі аналізів.

31 березня відбулися вибори президента України. Актор і бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який запланований на 21 квітня.

3 квітня Зеленський запропонував своєму опонентові в другому турі виборів Порошенку провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Він додав, що кандидати обов’язково повинні пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає «ні алкоголіків, ні наркоманів». «Країні потрібен здоровий президент», – сказав Зеленський.

Водночас чинне законодавство не зобов’язує кандидатів у президенти надавати медичні довідки.

Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила. Представник його штабу Олег Медведєв заявив, що Порошенко зранку 5 квітня чекатиме на Зеленського в медпункті стадіону «Олімпійський» в Києві для здачі всіх аналізів