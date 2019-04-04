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04 Квітень 2019, Київ 17:57
Новини | Політика

Гриценко: більше не буду балотуватися в президенти

Гриценко разом зі своєю командою розпочинає підготовку до парламентських виборів

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Лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко заявив в інтерв’ю «Українській правді», що більше не буде балотуватися в президенти України.

«Більше я на президентські вибори не піду. Це точно», – сказав Гриценко.

Він додав, що разом зі своєю командою розпочинає підготовку до парламентських виборів, які відбудуться в жовтні 2019 року.

Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів на виборах президента України.

Анатолій Гриценко став за підсумками голосування 31 березня п’ятим, здобувши підтримку 1 мільйона 306 тисяч 411 виборців (це 6,91% від числа тих, хто взяв участь у голосуванні).

До другого туру виходять Володимир Зеленський (30,24%) і Петро Порошенко (15,95%). Голосування у другому турі має відбутися 21 квітня.

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