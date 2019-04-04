Підривник автівки українського спецслужбовця помер у лікарні – ГПУ

Підривник автівки українського спецслужбовця помер у лікарні в Києві, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

«4 квітня близько 3:17 у місті Києві невстановленою особою скоєно замах на вчинення терористичного акту відносно співробітника спецслужби України шляхом спроби мінування автомобіля останнього. Під час закладення вибухівки внаслідок спрацювання вибухового пристрою зазначена особа отримала численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, від яких померла у лікарні, не приходячи до свідомості», – заявив Лисенко.

Він додав, що віддкрите провадження. Розслідування здійснює київська поліція під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Зранку 4 квітня поліція Києва повідомила про вибух автомобіля в Голосіївському районі Києва, внаслідок якого постраждав чоловік. Правоохооронці відкрили кримінальне провадження за статтями «замах на вбивство» і «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».