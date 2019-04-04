У Києві вибухнув автомобіль, одна людина поранена – поліція

Поліція Києва повідомляє про вибух автомобіля в Голосіївському районі Києва, внаслідок якого постраждав чоловік.

Як повідомила прес-служба Національної поліції Києва в Facebook, чоловіка в тяжкому стані шпиталізували.

«Близько 2-ї години ночі до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення, про те, що на вулиці Вільямса вибухнула автівка. На виклик виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи і лікарі. На місці події поліцейські виявили пошкоджений транспортний засіб «Шевролет Еванда», який належить місцевій мешканці», – йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили про відкриття кримінального провадження за статтями «замах на вбивство» і «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Слідчі дії тривають.