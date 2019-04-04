Супрун повідомила, де знаходиться найсучасніше обладнання для аналізів на наркотики та алкоголь

Найбільш сучасне обладнання для проведення якісного дослідження на алкоголь та наркотики знаходиться в є лише в антидопінговому центрі Національного Олімпійського комітету. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Коли потрібне достовірне підтвердження, чи вживає людина наркотики або алкоголь, критично важливим є спосіб перевірки аналізів. Існує не так багато методів, які можуть дати правдиву оцінку результатів. І не так багато лабораторій, у яких є можливість ці методи використовувати», – написала Супрун у Facebook.

Вона пояснила, що для цього необхідне специфічне обладнання.

«Це має бути тривалий процес дослідження (2-3 дні) на основі аналітичної хімії. А саме: хромато-масс-спектометрія. Все інше, наприклад тест-полоски, що обіцяють результат за 15 хвилин, не є достовірним показником», – зазначила очільник МОЗ.

Супрун нагадала, що лабораторія олімпійского комітету регулярно працює зі спортсменами задля визначення, чи вживають вони заборонені речовини.



«На цьому обладнанні аналізують такі біологічні матеріали: сечу, волосся, нігті та навіть кров, де наркотики дуже швидко метаболізуються. Якщо людина регулярно (1-2 рази на тиждень вживає наркотики), такий метод це підтвердить», – розповіла Супрун.

3 квітня кандидат в президенти України Володимир Зеленський запропонував своєму опонентові в другому турі виборів президенту Петру Порошенку провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Він додав, що кандидати обов’язково повинні пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає «ні алкоголіків, ні наркоманів». «Країні потрібен здоровий президент», – сказав Зеленський.

Водночас чинне законодавство не зобов’язує кандидатів у президенти надавати медичні довідки.

Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила. Представник його штабу Олег Медведєв заявив, що Порошенко зранку 5 квітня чекатиме на Зеленського в медпункті стадіону «Олімпійський» в Києві для здачі всіх аналізів.

4 квітня Зеленський запросив Порошенка здати аналізи в «незалежній лабораторії».