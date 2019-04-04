Володимир В’ятрович: Зеленський програє, бо він не політик

(Рубрика «Точка зору»)

Політика – не шоу. У ній немає дублів

Зеленський програє, бо він не політик. Його природнє середовище – шоу.

В політиці йому не комфортно. Тож він перетворює її на шоу. Такою стала й кампанія – яскрава і беззмістовна. Таким він бачить своє правління країною у разі перемоги.

Але політика – не шоу. У ній немає дублів і можливостей перезаписати невдале рішення. У ній немає суфлера з готовими відповідями. Її актори не дотримуються прописаного сценарію.

«Незабаром на екранах країни, в 3-D форматі, 4K якості: «Зеленський зміцнює гривню, або Долар знову по вісім». До кінця року у прокаті нове, яскраве, феєричне...».

Він грає, ми дивимося, реальність зачекає – це його бачення того, як керувати країною і нами.

Комусь цього досить. Але не всім.

Мені ні, бо я громадянин, а не глядач. Нас мільйони, громадяни сильніші.

Бажання Зеленського перетворити українську політику в шоу вартуватиме йому і тим, хто його веде, величезних зусиль і не дасть результату.

Ще більшою може бути ціна за цю виставу для держави, що відстоює незалежність у війні.

Переведення політики в формат ТВ-шоу – це російська технологія. В Україні вона, як і всі інші російські, зазнає краху. Тому, що їхні автори щиро вірять: «Ми – один народ».

Володимир В’ятрович – голова Українського інституту національної пам’яті

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода