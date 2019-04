Телешоу стає реальністю в Україні (світова преса)

Британський тижневик The Economist порівнює українські вибори з телешоу Володимира Зеленського. Англомовне російське видання The Moscow Times аналізує деякі моменти, пов’язані з успіхом Зеленського у першому турі президентських виборів в Україні. Британський часопис The Guardian пише про можливі дебати між кандидатами у президенти Україні перед проведенням другого туру виборів.

Британський тижневик The Economist у рубриці «Запускайте клоуна» друкує статтю «Телевізійний комік виграє перший тур президентських виборів в Україні».

Видання пише, що у першому турі президентських виборів в Україні, Володимир Зеленський, який грає роль вчителя, який несподівано стає президентом України у телесеріалі, здобуває на реальних виборах 30% голосів, випереджаючи нинішнього президента Петра Порошенка та колишнього прем’єра Юлію Тимошенко, разом узятих.

Як на британський тижневик, цей результат не лише став вироком 5-річному президентству Порошенка, затьмареного постійними корупційними скандалами, а й відчутним ляпасом українським політикам, які хибно керували Україною після розвалу СРСР.

І саме телекомік Володимир Зеленський без жодного політичного досвіду постав у центрі наступу на похибки українського політичного істеблішменту, який, у свою чергу також грав різні ролі, але переважно, як зазначає видання, діяв у своїх власних інтересах, а також в інтересах олігархів, які за тим істеблішментом стояли.

Революція на Майдані мала б позначити поривання України з цією системою, але все було врешті захоплено політиками старого зразка та олігархами, включно із самим Порошенком.

The Economist веде далі, зазначаючи, що сам Петро Порошенко також прийшов до влади доволі випадково. Його обрали 5 років тому для того, аби він зупинив війну на сході країни і покращив жахливий стан української економіки.

Тим часом, Зеленський, не бажаючи вносити розколу до лав виборців, майже нічого не говорив у своїй передвиборчій кампанії, і не організовував політичних мітингів.

Натомість він роз’їжджав Україною, даючи дві вистави – одну безкоштовну і одну за гроші. На відміну від своїх опонентів, які мусили докладати неабияких зусиль, аби привести людей на свої передвиборчі заходи, Зеленський ще й заробляв на цьому.

Проте, як пише британський тижневик, ті, хто голосував за Володимира Зеленського, не мають аж такого великого поняття, ким він є насправді.

Лондонське видання пише, що Зеленському 41 рік, він має єврейське походження, а його команда складається з правників, близьких друзів та бізнес-партнерів.

Втім, факт того, що Зеленський мав справи із суперечливим олігархом Ігорем Коломойським, на чиєму телеканалі транслюється шоу Зеленського, і чий провідний правник присутній у команді Зеленського, поставили низку запитань.

Тижневик підсумовує, що ексцентричність української політики не мусить закривати факт того, що завдяки вільним ЗМІ та реальній політичній конкуренції, ці вибори стали найвільнішими та найспокійнішими виборами в історії України.

Переклад твіту: «Мій погляд на українські вибори. Шоу, яке стало реальністю»:

​Англомовний російський часопис The Moscow Times публікує матеріал «Вибори в Україні входять до другого туру. Чого очікувати».

У підзаголовку додається, що період до другого туру 21 квітня стане часом залаштункових переговорів. Двобій між новим популізмом Зеленського, який поставив все на, як пише газета, російськомовний південний схід України, та національно-патріотичним консерватизмом Порошенка, веде до часткового відновлення старого протистояння між двома Українами, що, на думку автора, за нинішніх умов не може привести до чогось доброго.

Видання додає, що неспроможність Порошенка здійснити якісь помітні зміни реформами, природно породила хвилю популізму.

Юлія Тимошенко намагалась без успіху піднятися на цій хвилі, так само як і Анатолій Гриценко. Але, зрештою, Зеленський таки успішно використав популізм.

На думку російського оглядача, Зеленський, маючи образ кандидата, який «проти всіх», намагався представити інтереси тих, хто мешкає на, як вважає автор, російськомовному південному сході України. За його словами, ці російськомовні мешканці є лояльними до України але нібито втомились від войовничості Порошенка.

The Moscow Times пише, що це завдання стало для Зеленського легшим, бо партія «Опозиційний блок» розкололась і не змогла виставити єдиного проросійського кандидата, який би взяв собі голоси прихильників Партії регіонів Януковича, яка вже не існує.

Втім, як пише видання, наступна частина президентської кампанії не буде легкою для Зеленського. Він має завдання покластися на голоси тих, хто у першому турі голосував за Тимошенко і за Гриценка.

У той сам час, як вказує російське англомовне видання, Зеленський і надалі залишається постаттю у вакуумі, політиком, про чию команду взагалі мало що відомо. На думку часопису, перед другим туром виборів Зеленський зазнаватиме неабиякого тиску з боку різних впливових угрупувань, аби він увійшов до союзу з Тимошенко або ж взагалі «віддав» вибори Порошенкові.

Тим часом, як завершує газета, офіційна Москва на разі не втручається у хід виборів в Україні, принаймні доти, доки не буде оголошено остаточних результатів після другого туру.

Зрештою, на думку російського англомовного видання, президентські вибори лише додадуть загального хаосу в Україні, а 2019 рік стане тестом на витривалість української демократії.

Переклад твіту: «Вибори в Україні входять до другого раунду. Чого очікувати?»

Британське періодичне видання The Guardian містить статтю «Президент України Петро Порошенко погоджується здати аналізи перед дебатами з телекоміком».

Видання пояснює, що Порошенко погодився здати аналіз крові перед дебатами з його суперником на виборах, які британська газета визначає як «зробленими для телешоу».

Загалом не ясно, чи суперник Порошенка Володимир Зеленський очікував, що Порошенко прийме його виклик. Але нині, виглядає на те, що вже запізно щось змінювати.

Британське видання, з посиланням на критиків Зеленського, визначає його «неофітом» у політиці, і цілковито неготовим до керівництва країни. Зеленський мало що говорив про політику у тих кількох інтерв’ю, які він дав ЗМІ.

Повертаючись до дебатів Зеленського з Порошенком, британська газета повідомляє, що вимоги Зеленського були доволі нетиповими. Він хотів проведення дебатів на «Олімпійському» стадіоні у Києві, які мали б висвітлювати наживо на всіх телеканалах України. На додаток, учасники дебатів мали б здати медичні аналізи, які б свідчили, що вони не вживали наркотиків чи алкоголю.

The Guardian пише, що спочатку не було зрозуміло чи все це було сказано серйозно.

Багато хто очікував, що Порошенко проіґнорує це запрошення Зеленського.

Проте Порошенко, як зазначає британське видання, «вистрелив» у відповідь, підтвердивши, що цілком готовий до виклику.

Переклад твіту: «Президент України Петро Порошенко погоджується здати аналізи перед дебатами з телекоміком»: