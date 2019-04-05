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05 Квітень 2019, Київ 10:47
Новини | Політика

НСК «Олімпійський» має технічні можливості провести дебати – керівництво

Провести дебати на «Олімпійському» запропонував Володимир Зеленський. «Стадіон так стадіон», відповів Петро Порошенко

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Національний спортивний комплекс «Олімпійський» у Києві може провести дебати кандидатів у президенти України перед другим туром виборів, повідомив 5 квітня заступник генерального директора спорткомплексу Віктор Анісімов.

«НСК «Олімпійський» має всі технічні можливості для того, щоб провести дебати, якщо буде прийняте рішення на найвищому рівні», – сказав Анісімов.

«До сьогодні ми не отримували жодного офіційного звернення щодо проведення дебатів на НСК «Олімпійський» – ні від Центральної виборчої комісії, ні від Суспільного телебачення як організатора дебатів за законодавством», – відзначив один із керівників арени.

За словами Анісімова, «вартість проведення дебатів визначити неможливо, тому що на даний час немає технічного завдання – що потрібно для того, щоб провести дебати».

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