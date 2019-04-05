Західні оглядачі коментують суперечку між Зеленським та Порошенком щодо дебатів

Тема проведення дебатів між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком обростає новими пропозиціями-вимогами, викликаючи подив на Заході. На це вказують коментарі західних політологів та журналістів, які стежать за обміном репліками та вимогами між сторонами.​ Зеленський діє, як комедіант замість того, щоб переконувати світ у своїй серйозності, вважають західні коментатори.

Як відомо, напередодні, переможець першого туру виборів Володимир Зеленський викликав президента України Петра Порошенка на дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві та закликав здати аналізи перед дебатами. Після того, як Порошенко пристав на дані вимоги, у Зеленського відмовились здавати аналізи на «Олімпійському», а пізніше запропонували, щоб модератором була Юлія Тимошенко, яка посіла у першому турі виборів третє місце.

Час жартів та імпровізацій в Україні мав закінчитись. Зеленський не повинен ховатись та віджартовуватись

«Повний фас», пише про відмову Зеленського здавати аналізи на «Олімпійському» Джона Фішер, кореспондент BBC у Києві.

Перед тим журналіст заявив, що згода Порошенка на проходження аналізів «перетворила божевільні вибори в Україні на повний дурдом».

«Таке не вигадаєш. Президент великої європейської країни погодився здати аналізи на алкоголь та наркотики у відповідь на вимоги його суперника на виборах для проведення дебатів на стадіоні «Олімпійський», – твітував про згоду Порошенка на здачу аналізів журналіст PBS Саймон Островський.

Між тим Фішер також припускає, що Зеленський своїми діями намагається саботували власну кампанію.

«Самознищення?» – твітує журналіст. – «Шлях до перемоги у другому раунді для Зеленського полягав у тому, щоб бути стриманим і робити те саме, що і раніше. Навіщо він зараз міняє тактику? Він має переконувати людей, що він серйозний, а не навпаки».

Низка коментаторів відзначає, що поведінка Зеленського вказує на те, що він є передусім комедіантом, і іде всупереч манері поведінки, яка принесла йому переконливу перемогу у першому турі.

«Зеленський домігся прекрасного результату у першому турі, бо був стриманим і тримався подалі від бруду. Його перемога гарантує серйозне ставлення до нього. Але він знову веде себе, як комедіант, він постійно висуває нові вимоги, коли Порошенко викриває його блеф. Ось тепер Зеленський вже хоче Тимошенко у модератори», – твітує журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер.

На те, що поведінка Зеленського шкодить його ж здобуткам вказує дослідник аналітичного Центру Carnegie Балаш Ярабік.

«Час жартів та імпровізацій в Україні мав закінчитись. Зеленський не може і не повинен ховатись та віджартовуватись у час, який лишився до другого туру», – твітує Ярабік.

«Шоу має тривати», – твітує про нові вимоги Зеленського Ніна Янкович, експерт американського аналітичного центру Kennan Institute, яка зараз перебуває у Києві.