Курт Волкер: ситуація на виборах в Україні нагадує «Брекзит» і вибори у Франції та США

«Теперішня ситуація з виборами в Україні подібна до виборів, які ми бачили у Франції, або у випадку «Брекзиту», або навіть вибори у США», – заявив спеціальний представник Сполучених Штатів із питань України Курт Волкер в інтерв'ю PBS News.​

«Кандидат, який заявляє про себе, що він виступає проти істеблішменту змагається проти діючого президента, який, немов, говорить: «я тяжко працював, маю багато досягнень, потрібно зробити більше», – зауважує спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

«Тепер українська громадськість має обрати. Чи хочуть вони когось, хто виступає проти істеблішменту і обіцяє масштабні реформи? Або вони хочуть когось, хто, можливо, розчарував у деяких аспектах, однак, зробив більше для реформ, ніж будь-хто інший в Україні за останні 20 років і протистоїть Путіну?» – розмірковує політик.

Наявні різні види пропаганди, RT, Sputnik, кібернапади. Всі інструменти представлені в Україні

Хто б не став президентом України, він опиниться під тиском Росії, переконаний Волкер.

«Вони здійснили вторгнення. Вони захопили територію. Вони підтримують продовження бойових дій. Наявні різні види пропаганди, RT, Sputnik, кібернапади. Всі інструменти представлені в Україні», – говорить спецпредставник.

Відповідаючи на запитання щодо позиції НАТО стосовно України, Волкер відзначив єдність політики альянсу у стримуванні агресії Росії.

«Щойно цього тижня, міністри закордонних справ країн-членів НАТО схвалили спільний підхід НАТО до безпеки у Чорному морі, що, частково є виявом підтримки безпеки свободи мореплавства в Чорному морі і підтримки Україні», – зауважує Волкер.

«Було запроваджено об'єднані санкції Європейського союзу та США проти Росії через її вторгнення до України. Деякі країни, як Сполучені Штати, надали летальну оборонну допомогу. Деякі – ні, однак, загалом підхід єдиний із втілення Мінських домовленостей і поновлення суверенітету та територіальної цілісності України», – наголошує Курт Волкер.