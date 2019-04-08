Зеленський заявив, що дебати з Порошенком будуть – 19 квітня на «Олімпійському»

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський заявив, що дебати з чинним президентом Петром Порошенком відбудуться 19 квітня на НСК «Олімпійський».

«19 квітня на НСК «Олімпійський» відбудуться мої дебати з Петром Порошенком, де я зможу поставити йому будь-яке питання. Наприклад, коли почнуться посадки? Чому Свинарчуки не за ґратами? Я думаю, що в народу України на 5 років – дуже багато питань до Порошенка», – сказав Зеленський на відео у Facebook.

Зеленський запропонував користувачам соцмережі писати у коментарі під його дописом, яке питання вони хочуть поставити Порошенку.

8 квітня президент України Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися «між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі… в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України».

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати у студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити витрати на них зі своїх фондів.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.