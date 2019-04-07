Порошенко підтримав заклик до допінг-контролю кандидатів у президенти і заявив, що пройде такий тест

Президент України Петро Порошенко, який кандидує на виборах голови держави на другий термін, заявив, що цілковито підтримує заклик відомого українського боксера Володимира Кличка до проходження допінгового контролю кандидатами на посаду президента.

Як сказав чинний голова держави в ефірі телеканалу «Україна», він готовий пройти такий тест у Всесвітній антидопінговій агенції, головній світовій організації боротьби проти допінгу у спорті.

«На початку наступного тижня приїде сюди і керівництво, і експерти цієї організації. Наголошую, що я одразу ж пройду тести після прибуття в Україну представників найавторитетнішої у світі організації, яка виводила на чисту воду, зокрема, й російську допінгову агенцію», – запевнив він в ефірі програми «Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою».

«Це надзвичайно велика загроза, коли є підозра, що президентом і верховним головнокомандувачем може стати людина, яка, не виключено, має наркотичну залежність. У знятті цих питань зацікавлені і обидва кандидати, і кожен українець, який робитиме свідомий вибір… Наркотична залежність кандидата – це пряма загроза національній безпеці України. І кожен українець має отримати абсолютно чітку відповідь і щодо Порошенка, і щодо Зеленського – це їхнє право! А права українців треба шанувати і поважати», – заявив також він.

Суперник Петра Порошенка на повторному голосуванні 21 квітня, комік і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 3 квітня висунув вимогу медичної експертизи обох кандидатів як передумову дебатів між ними, щоб «довести народові, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів». Порошенко погодився на заклик Зеленського провести такі дебати в Національному спортивному комплексі «Олімпійський» у Києві і заявив, що чекає Зеленського для такого аналізу в медпункті НСК «Олімпійський» уже вранці 5 квітня. У штабі Зеленського у відповідь заявили, що не довіряють державній лабораторії, і закликали Порошенка звернутися до «незалежної лабораторії».

Врешті вранці 5 квітня обидва кандидати здали аналізи в різних місцях: Порошенко на «Олімпійському», Зеленський у приватній лабораторії. При цьому чинний президент заявив, що виступає за внесення змін до законодавства України, щоб передбачити обов’язкову здачу аналізів на вміст в організмі наркотичних речовин і алкоголю для кандидатів на посаду президента, «тому що питання відсутності алкогольної чи наркотичної залежності в кандидата і майбутнього президента є питанням національної безпеки».

За лічені години було оголошено про перші попередні результати аналізів – відсутність психоактивних речовин у пробах обох кандидатів, і Порошенка, і Зеленського. Але фахівці звернули увагу, що для повноцінного аналізу необхідні принаймні дні чи й тижні, але не години.

Як заявляла очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун, також для вірогідності такого аналізу треба перевіряти не лише кров, у якій наркотичні речовини швидко метаболізуються, а й волосся і нігті, де такі речовини зберігаються значно довше. За повідомленнями, Зеленський здав лише кров; Порошенко також здав зразки волосся, результати дослідження яких тривають до двох тижнів. Проби Порошенка при цьому пішли на дослідження до чотирьох різних лабораторій – двох державних і двох приватних; у штабі Зеленського заявили, що його зразки також перевірить інша «незалежна лабораторія» в Іспанії.

Крім того, у штабі Порошенка і серед його прихильників висловили сумніви в незаангажованості і професійності лабораторії, яку відвідав Зеленський: у її документах виявили значну кількість помилок і невідповідностей, а керівникові лабораторії пригадали політичні симпатії до Зеленського, відверто висловлювані ним і в українських засобах інформації, і на державному телебаченні Росії.

Чинне законодавство не зобов’язує кандидатів на посаду президента надавати медичні довідки.