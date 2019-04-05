Зеленський здав аналізи у приватній лабораторії

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський вранці 5 квітня здав аналізи в одній із приватних лабораторій у Києві.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Зеленський прибув до лабораторії близько 7:30 і швидко пройшов всі процедури. Спілкування Зеленського з журналістами ускладнювала його охорона, яка відтісняла представників ЗМІ від кандидата.

За словами Зеленського, результатів аналізів він очікує через три дні.

«Здав кров, все що треба. Викачали з мене всю кров, але в мені її багато, кров молода. Глибокий аналіз, через три дні отримаю результат на електронну пошту», – цитує кандидата у президенти його прес-служба.

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Зеленський відмовився з’явитися в лабораторію НСК «Олімпійського», куди його закликав прийти його опонент на виборах, чинний президент Петро Порошенко.

За словами Зеленського, медпункт на «Олімпійському» не має необхідного обладнання.

О 9:00 на НСК для здачі аналізів має прибути президент Петро Порошенко.

Обмін викликами між Порошенком і Зеленським, кандидатами у президенти, які проходять у другий тур виборів голови держави в Україні, триває вже кілька днів.

3 квітня Зеленський запропонував Порошенкові провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.

Після цього в штабі Зеленського заявили, що перед тим, як дебатувати, кандидати обов’язково повинні пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає «ні алкоголіків, ні наркоманів».

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Представник штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що президент зранку 5 квітня чекатиме на Зеленського в медпункті стадіону «Олімпійський» в Києві для здачі всіх аналізів.

У Зеленського ж запросили Порошенка здати аналізи в «незалежній лабораторії».

Водночас чинне законодавство не зобов’язує кандидатів у президенти надавати медичні довідки.

У ніч на 5 квітня Порошенко записав повторне звернення до Зеленського і закликав його «бути мужиком», приходити на дебати, «не шукати причин і не ставити умов».

Другий тур виборів президента України має відбутися 21 квітня, перед тим, згідно із законом, мають пройти дебати кандидатів на Суспільному.