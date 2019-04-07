У ЦВК пояснили, як проголосувати у «другому турі» не за місцем своєї реєстрації

У Центральній виборчій комісії України пояснили, як можна проголосувати на повторному голосуванні на виборах президента України тим, хто хотів би голосувати не за місцем своєї реєстрації.

Як повідомила на брифінгу голова ЦВК Тетяна Сліпачук, для цього, як і перед виборами 31 березня, таким виборцям необхідно знову здійснити процедуру тимчасової зміни місця голосування без зміни місця реєстрації.

Для цього таким виборцям треба, як і попереднього разу, подати нове звернення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із проханням про тимчасову зміну місця голосування без зміни місця реєстрації.

Такі звернення можна подавати від нинішнього дня, 7 квітня, коли ЦВК офіційно призначила повторне голосування на 21 квітня, але, як вимагає закон про вибори президента, не пізніше як за п’ять днів до дня повторного голосування, тобто до 15 квітня включно.

За словами голови Центрвиборчкому, задля «оптимізації і прискорення» цього процесу відділи ведення Державного реєстру виборців працюватимуть і у вихідні дні.

Для тих, хто не подасть таке звернення вчасно, в термін більш як за п’ять днів до дня голосування, в Міністерстві юстиції раніше назвали можливість усе-таки тимчасово змінити місце голосування без зміни місця реєстрації – через суд. Як пояснював міністр Павло Петренко, таку заяву про адміністративний позов можна подати до місцевого загального суду за місцем розташування виборчої комісії, – але й тут є останнє обмеження: не пізніше як за два дні до голосування, тобто до 18 квітня включно.

Раніше 7 квітня Центральна виборча комісія офіційно склала і оголосила протокол про результати голосування в день чергових виборів президента України 31 березня і призначила на 21 квітня повторне голосування на чергових виборах президента України, неофіційно відоме як «другий тур». До виборчого бюлетеня будуть внесені двоє кандидатів на посаду президента, які за результатами голосування в день чергових виборів 31 березня набрали найбільше голосів виборців – це комік, художній керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Відповідно до закону про вибори президента, передвиборча агітація перед повторним голосуванням може починатися з дня, наступного за призначенням цього голосування, тобто з 8 квітня. Як і перед голосуванням 31 березня, агітація має припинитися о 24-й годині останньої п’ятниці перед днем повторного голосування, тобто з кінцем дня 19 квітня.

Крім того, протягом останніх двох днів перед днем повторного голосування, тобто з 19 квітня, забороняється оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитувань громадської думки, пов’язаних із виборами, а в день голосування до його закінчення – оприлюднення результатів опитувань виборців щодо їхнього волевиявлення, так званих «екзит-полів».