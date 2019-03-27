Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 Березень 2019, Київ 18:59
Новини | Політика

До списку виборців ще можна потрапити через суд – роз'яснення Міністерства юстиції

Черга виборців на дільниці, вибори 2014 року

Дивитись коментарі

Громадяни України, які до 25 березня не встигли потрапити до відділу ведення Державного реєстру виборців для внесення інформації про себе чи зміни персональних даних, ще можуть реалізувати своє право обирати 31 березня. Таке роз'яснення оприлюднив міністр юстиції України Павло Петренко.

«Звертайтесь до суду і отримайте можливість реалізувати своє виборче право», – закликає міністр.

Для цього необхідно до 28 березня (включно) подати адміністративний позов до місцевого загального суду за місцезнаходженням виборчої комісії.

Такі справи суд вирішує протягом двох днів, але не пізніше, ніж за два дні до виборів. Якщо заява надійде до 24:00 28 березня, рішення має ухвалюватись негайно.

Судовий збір при цьому сплачувати не потрібно.

Зліва направо: президент Європейської ради Дональд Туск, президент України Петро Порошенко і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час зустрічі в Брюсселі, 20 березня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

В ЄС не бачать ідеального кандидата на виборах в Україні і стурбовані можливими наслідками

Співак Святослав Вакарчук під час концерту в Києві, 21 червня 2014 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Святослав Вакарчук: Я не голосую по приколу

ТАКОЖ НА ТЕМУ ВИБОРІВ-2019:

Синод ПЦУ: «Оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ»

Війна і вибори-2019. Українці мають обрати Верховного головнокомандувача ЗСУ

Росія кинула сотні мільйонів доларів, щоб зірвати вибори в Україні

Як голосують українці. Сім карт, які пояснюють вибори президента

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG