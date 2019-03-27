До списку виборців ще можна потрапити через суд – роз'яснення Міністерства юстиції

Громадяни України, які до 25 березня не встигли потрапити до відділу ведення Державного реєстру виборців для внесення інформації про себе чи зміни персональних даних, ще можуть реалізувати своє право обирати 31 березня. Таке роз'яснення оприлюднив міністр юстиції України Павло Петренко.

«Звертайтесь до суду і отримайте можливість реалізувати своє виборче право», – закликає міністр.

Для цього необхідно до 28 березня (включно) подати адміністративний позов до місцевого загального суду за місцезнаходженням виборчої комісії.

Такі справи суд вирішує протягом двох днів, але не пізніше, ніж за два дні до виборів. Якщо заява надійде до 24:00 28 березня, рішення має ухвалюватись негайно.

Судовий збір при цьому сплачувати не потрібно.

ТАКОЖ НА ТЕМУ ВИБОРІВ-2019:

Синод ПЦУ: «Оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ»

Війна і вибори-2019. Українці мають обрати Верховного головнокомандувача ЗСУ

Росія кинула сотні мільйонів доларів, щоб зірвати вибори в Україні

Як голосують українці. Сім карт, які пояснюють вибори президента