Психоактивних речовин не знайдено – медик про результати швидкого тесту Порошенка

В організмі президента України Петра Порошенка попередньо не виявлено ніяких психоактивних речовин. Як повідомив головний лікар київської міської наркологічної лікарні Володимир Ярий, про це свідчать результати швидкого тесту крові кандидата у президенти.

«З дозволу людини, яка проходила обстеження, ми використовували декілька способів із виявлення психоактивних речовин в організмі – це були і швидкі тести, результати яких я вже можу оприлюднити: жодної психоактивної речовини знайдено не було. Упродовж найближчих двох годин у нас буде можливість провести більше ґрунтовне обстеження… Після цього в нас буде повна інформація про наявність чи відсутність алкоголю в крові. І більш тривалий термін у нас займає процедура обстеження волосся разом із волосяним фолікулом – до двох тижнів, але ми докладатимемо зусиль, щоб максимально скоротити процедуру», – сказав медик.

Петро Порошенко здав аналізи на вміст в організмі наркотичних речовин й алкоголю вранці 5 квітня у медичному пункті НСК «Олімпійський» у Києві.

Як повідомив Володимир Ярий, дослідження проводили чотири медичні установи міста: дві – приватні і дві – комунальні.

Опонент Порошенка на виборах Володимир Зеленський також здав аналізи вранці 5 квітня, але у приватній лабораторії в Києві, заявивши, що не довіряє медичному центру НСК «Олімпійський».

«Здав кров, все що треба. Викачали з мене всю кров, але в мені її багато, кров молода. Глибокий аналіз, через три дні отримаю результат на електронну пошту», – цитувала кандидата у президенти його прес-служба.

Протягом кількох останніх днів між Порошенком і Зеленським, кандидатами у президенти, які проходять у другий тур виборів голови держави в Україні, триває обмін зверненнями.

3 квітня Зеленський запропонував Порошенкові провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.

Після цього в штабі Зеленського заявили, що перед тим, як дебатувати, кандидати обов’язково повинні пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає «ні алкоголіків, ні наркоманів».

Представник штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що президент зранку 5 квітня чекатиме на Зеленського в медпункті стадіону «Олімпійський» в Києві для здачі всіх аналізів. У Зеленського ж запросили Порошенка здати аналізи в «незалежній лабораторії».

Водночас чинне законодавство не зобов’язує кандидатів у президенти надавати медичні довідки.

У ніч на 5 квітня Порошенко записав повторне звернення до Зеленського і закликав його «бути мужиком», приходити на дебати, «не шукати причин і не ставити умов».

Другий тур виборів президента України має відбутися 21 квітня, перед тим, згідно із законом, мають пройти дебати кандидатів на Суспільному.