Від першого туру виборів президента минуло лише кілька днів, а між штабами кандидатів Петра Порошенка й Володимира Зеленського вже розгорнулася запекла боротьба за прихильність виборців у другому турі. Але за яскравими роликами та гучними заявами претендентів до обох залишаються чимало запитань, які вимагають термінових відповідей, бо вже за два тижні один із них стане головою держави. Чи має шанси Коломойський повернути собі «Приватбанк» у разі перемоги Зеленського? Чому в програмі Порошенка немає пункту про деолігархізацію? Хто займе ключові посади, якщо президентом стане Зеленський? Як Порошенко відреагував на гучне викриття щодо свого соратника та бізнес-партнера Ігоря Кононенка, який, ймовірно, причетний до схем виведення сотень мільйонів гривень з державних обленерго? «Схеми» поставили ці незручні питання обом претендентам. Реакція на них – у спецрепортажі Сергія Андрушка із виборчих штабів. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».