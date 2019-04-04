Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Квітень 2019, Київ 00:07
Відео

«Вперед, на Банкову!»: як Порошенко, Зеленський та Тимошенко відповідали на незручні питання – відео

«Вперед, на Банкову!»: як Порошенко, Зеленський та Тимошенко відповідали на незручні питання – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:24:45 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Від першого туру виборів президента минуло лише кілька днів, а між штабами кандидатів Петра Порошенка й Володимира Зеленського вже розгорнулася запекла боротьба за прихильність виборців у другому турі. Але за яскравими роликами та гучними заявами претендентів до обох залишаються чимало запитань, які вимагають термінових відповідей, бо вже за два тижні один із них стане головою держави. Чи має шанси Коломойський повернути собі «Приватбанк» у разі перемоги Зеленського? Чому в програмі Порошенка немає пункту про деолігархізацію? Хто займе ключові посади, якщо президентом стане Зеленський? Як Порошенко відреагував на гучне викриття щодо свого соратника та бізнес-партнера Ігоря Кононенка, який, ймовірно, причетний до схем виведення сотень мільйонів гривень з державних обленерго? «Схеми» поставили ці незручні питання обом претендентам. Реакція на них – у спецрепортажі Сергія Андрушка із виборчих штабів. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG