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05 Квітень 2019, Київ 16:54
Новини | Політика

У штабі Порошенка сумніваються в достовірності результатів аналізів Зеленського

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У виборчому штабі кандидата в президенти України Петра Порошенка сумніваються в достовірності результатів аналізів, зданих його опонентом Володимиром Зеленським у приватній лабораторії Eurolab. Про це повідомив речник виборчого штабу кандидата в президенти Петра Порошенка Олег Медведєв.

«Підлити трохи крові на сувеніри своїм прихильникам не означає серйозно здати аналізи на алкогольну та наркотичну залежність, як це передбачено в чинних медичних протоколах», – сказав Медведєв.

За його словами, у штабі Порошенка наполягають на здачі волосся Зеленським як чинника з виявлення наркотичних речовин в організмі.

«Наскільки нам відомо, кандидат Зеленський не здав волосся. А, за версією Уляни Супрун (в.о.міністра охорони здоров’я – ред.), саме волосся є ключовим дослідженням для виявлення наркотиків, бо там є слід наркотичних речовин, і він там зберігається близько 90 днів», – сказав Медведєв.

За його словами, місце і процедура, де здавав аналізи Зеленський, викликає запитання у штабу Порошенка, оскільки власником лабораторії Eurolab є Андрій Пальчевський, щодо політичної незаангажованості якого є сумніви, додав Медведєв.

Спікер штабу Порошенка також зазначив, що у п’ятницю з’ясувалося, що у Володимира Зеленського безпосередньо брав аналізи лікар, який знімався у серіалі «Свати», одним зі сценаристів якого є сам Зеленський.

«Це ще раз ставить під сумнів загалом серйозність цієї акції та достовірність аналізів, а суть медичної експертизи полягає саме в тому, що це має бути неупереджений, об’єктивний аналіз, який викликає довіру в суспільства», – додав Медведєв.

Водночас кандидат у президенти України Володимир Зеленський після виходу з приватної лабораторії на запитання чи здавав він сьогодні на аналіз зразки волосся та нігтів сказав: «Скажуть – будемо. Готовий». За словами Зеленського, результатів зданих сьогодні аналізів він очікує через три дні.

Зеленський відмовився з’явитися в лабораторію НСК «Олімпійського», куди його закликав прийти його опонент на виборах, чинний президент Петро Порошенко. За словами Зеленського, медпункт на «Олімпійському» не має необхідного обладнання.

Відеорепортаж: як Зеленський та Порошенко здавали аналізи
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Відеорепортаж: як Зеленський та Порошенко здавали аналізи

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Президент України Петро Порошенко здав відповідні аналізи на НСК «Олімпійський» і заявив, що виступає за внесення змін до законодавства України, щоб передбачити обов’язкову здачу аналізів на вміст в організмі наркотичних речовин й алкоголю для кандидатів у президенти.

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