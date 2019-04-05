У штабі Порошенка сумніваються в достовірності результатів аналізів Зеленського

У виборчому штабі кандидата в президенти України Петра Порошенка сумніваються в достовірності результатів аналізів, зданих його опонентом Володимиром Зеленським у приватній лабораторії Eurolab. Про це повідомив речник виборчого штабу кандидата в президенти Петра Порошенка Олег Медведєв.

«Підлити трохи крові на сувеніри своїм прихильникам не означає серйозно здати аналізи на алкогольну та наркотичну залежність, як це передбачено в чинних медичних протоколах», – сказав Медведєв.

За його словами, у штабі Порошенка наполягають на здачі волосся Зеленським як чинника з виявлення наркотичних речовин в організмі.

«Наскільки нам відомо, кандидат Зеленський не здав волосся. А, за версією Уляни Супрун (в.о.міністра охорони здоров’я – ред.), саме волосся є ключовим дослідженням для виявлення наркотиків, бо там є слід наркотичних речовин, і він там зберігається близько 90 днів», – сказав Медведєв.

За його словами, місце і процедура, де здавав аналізи Зеленський, викликає запитання у штабу Порошенка, оскільки власником лабораторії Eurolab є Андрій Пальчевський, щодо політичної незаангажованості якого є сумніви, додав Медведєв.

Спікер штабу Порошенка також зазначив, що у п’ятницю з’ясувалося, що у Володимира Зеленського безпосередньо брав аналізи лікар, який знімався у серіалі «Свати», одним зі сценаристів якого є сам Зеленський.

«Це ще раз ставить під сумнів загалом серйозність цієї акції та достовірність аналізів, а суть медичної експертизи полягає саме в тому, що це має бути неупереджений, об’єктивний аналіз, який викликає довіру в суспільства», – додав Медведєв.

Водночас кандидат у президенти України Володимир Зеленський після виходу з приватної лабораторії на запитання чи здавав він сьогодні на аналіз зразки волосся та нігтів сказав: «Скажуть – будемо. Готовий». За словами Зеленського, результатів зданих сьогодні аналізів він очікує через три дні.

Зеленський відмовився з’явитися в лабораторію НСК «Олімпійського», куди його закликав прийти його опонент на виборах, чинний президент Петро Порошенко. За словами Зеленського, медпункт на «Олімпійському» не має необхідного обладнання.

Президент України Петро Порошенко здав відповідні аналізи на НСК «Олімпійський» і заявив, що виступає за внесення змін до законодавства України, щоб передбачити обов’язкову здачу аналізів на вміст в організмі наркотичних речовин й алкоголю для кандидатів у президенти.