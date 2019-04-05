Зеленський оприлюднив результати аналізів – «наркотичних речовин не виявлено»

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський оприлюднив результати своїх аналізів на вміст в організмі наркотичних речовин, які він здавав у приватній клініці раніше цього дня.

«У досліджуваній пробі периферійної крові наркотичні речовини не виявлено. Підтверджено повторним дослідженням», – йдеться на одному з документів, які розмістив на сторінці у Facebook Володимир Зеленський.

Як йдеться на ще одному аркуші, зразок його біоматеріалу на дослідження вмісту наркотичних речовин додатково надіслали до «незалежної лабораторії» в Іспанії.

Водночас користувачі соцмереж написали, що у проміжку в кілька хвилин у тексті аркуша з результатами відбулися зміни з датами – із «дата реєстрації – 2 квітня, взяття матеріалу – 5 квітня» на «дата реєстрації – 5 квітня, взяття матеріалу – 5 квітня». Пізніше у лабораторії Eurolab попросили вибачення «за невірно вказану дату реєстрації матеріалу».

Раніше сьогодні стало відомо, що в організмі чинного президента і кандидата на виборах Петра Порошенка попередньо не виявили ніяких психоактивних речовин.

Водночас у штабі Порошенка наполягають, що Володимир Зеленський також має здати на аналіз і зразки волосся як «​ключового дослідження для виявлення наркотиків»​.

Зеленський після виходу з приватної лабораторії на запитання, чи здавав він на аналіз зразки волосся та нігтів сказав: «Скажуть – будемо. Готовий».

Президент України Петро Порошенко сьогодні здавав аналізи на НСК «Олімпійський», Володимир Зеленський – у приватній лабораторії Eurolab.