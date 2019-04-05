Рух «Чесно» закликає Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік

Ініціатива з громадського контролю прозорості, підзвітності та відкритості політиків та політичних партій «Чесно» закликає кандидата в президенти України Володимира Зеленського оприлюднити декларацію про доходи за 2018 рік.

«Команда руху «Чесно» обізнана із нормами антикорупційного законодавства, яке наразі не вимагає від вас оприлюднення декларації за 2018 рік, оскільки ви не є посадовцем. Однак ми переконані, що оприлюднення такої інформації вкаже на вашу готовність до прозорості та підзвітності перед українським суспільством», – вказали активісти у зверненні до Зеленського.

Володимир Зеленський як кандидат у президенти декларував свої доходи за 2017 рік, оскільки виборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року, а обов’язковим є декларування статків за попередній рік.

Опонент Зеленського в другому турі виборів Петро Порошенко задекларував доходи за 2018 рік, оскільки цього від нього вимагає закон.